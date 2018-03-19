آراس حبيب رئيساً فخرياً لنادي الحرية الرياضي

بغداد ـ الصباح الجديد:

سمت الهيئة الإدارية لنادي الحرية الرياضي، السيد آراس حبيب، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني، رئيساً فخريا للنادي، وقال مدرب فريق نادي الحرية بكرة القدم، محمد رزاق، إلى ان حبيب التقى مؤخراً بوفد فريق كرة القدم مقدما إليه دعما مالياً من اجل تمشية أموره في دوري الدرجة الاولى لمنطقة بغداد.

وبين رزاق، ان الامين العام لحزب المؤتمر الوطني، احد ابناء مدينة الحرية، حث الفريق الكروي على التفوق في المباريات المقبلة، منوها إلى انه سيكون حريصا على تهيئة افضل مقومات الدعم والنجاح للاعبي الفريق.

وذكر ان فريق الحرية يعاني الازمة المالية الكبيرة التي تقف حائلاً دون تقديم الدعم للاعبي فريق الكرة، حيث يلعب الفريق في المجموعة الثانية التي يتصدرها فريق الصليخ بعد انتهاء المرحلة الاولى وله 19 نقطة ثم العدالة بـ 16 والمهندسين وله 15 متفوقا على السياحة بفارق الاهداف ثم الاثير وله 12 نقطة فالنصر والسلام بتسع والحرية 4 نقاط والشباب نقطتان والعربي وله نقطة واحدة فقط.