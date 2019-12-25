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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • عبود يلتحق بالتشكيلة.. وكاظم يؤكد طموح الأولمبي للفوز باللقب الآسيوي

عبود يلتحق بالتشكيلة.. وكاظم يؤكد طموح الأولمبي للفوز باللقب الآسيوي

رياضة
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كتيبة شهد تخسر ثانية امام أوزبكستان

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد مصدر في بعثة المنتخب الاولمبي بكرة القدم، أمس، ان مشكلة اللاعب محمد علي عبود قد حلت بشكل كامل.وقال المصدر ان “محمد علي عبود وصل الى دبي تمهيدا للالتحاق بمعسكر الاولمبي”.
وبين ان “اتحاد الكرة حل المشكلة الإدارية الخاصة باللاعب محمد علي عبود والآن اللاعب جاهز للتواجد في بطولة اسيا تحت ٢٣ عاما”.وتابع ان “مدرب المنتخب الاولمبي عبد الغني شهد ينتظر حل المشاكل الادارية لبقية اللاعبين بغية تواجدهم مع كتيبة الاولمبي”.
من جانبه، اكد قائد المنتخب الاولمبي بكرة القدم علي كاظم، ان الفريق هدفه الفوز بلقب بطولة امن اسيا تحت ٢٣ عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.وقال كاظم لموقع الاتحاد الآسيوي الرسمي “اننا نطمح لإحراز اللقب وإعادة إنجاز التأهل للأولمبياد وسنقاتل لأجل إسعاد الجماهير العراقية”.وذكر “لازالت لحظات التأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو عالقة في بالي وسنسعى جاهدين لتكرارها”.
واشار الى ان “العراق مليء بالمواهب وحلمي هو تمثيل المنتخب الوطني الأول و آمل ان اقدم أفضل ما لدي في هذه البطولة لتحقيق حلمي في تمثيل المنتخب الوطني الاول”.
هذا وخسر أمس منتخبنا الاولمبي وديا في مباراة ثانية امام أوزبكستان خلال 3 أيام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وسبق ان خسر في اللقاء الاول باربعة اهداف مقابل هدفين.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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