رياض يؤكد دعم مجلس الوزراء المادي لناديي الزوراء والميناء

دوري الكرة لمرحلة واحدة ينطلق في 1 شباط

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض، أول أمس، ان مجلس الوزراء وافق على زيادة التخصيصات المالية لناديي الزوراء والميناء من تخصيصات الشركة الرابحة التابعة لها.

وبين رياض في تصريح لـ(قسم الإعلام والاتصال الحكومي) ان مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي، ووافق على زيادة التخصيصات المالية لناديي الزوراء والميناء بمبلغ مليار دينار عراقي لكل منهما لعامي 2019 – 2020 من تخصيصات الشركة الرابحة التابعة لها على ان لا تتحمل ميزانية الدولة أي تكاليف، وتعد وزارة النقل الراعي الرسمي للناديين.وأضاف ان وزارة الشباب والرياضة ستعمل على تعجيل إعداد مشروع الأندية الرياضية.

إلى ذلك، أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المركزي لكرة القدم، إقامة الدوري الممتاز من مرحلة واحدة بسبب التظاهرات التي تشهدها البلاد.

وقال رئيس اللجنة علي جبار خلال المؤتمر الذي عقده مع ممثلي الأندية في مقر الاتحاد، إن «لجنة المسابقات قررت إقامة الدوري الممتاز من مرحلة واحدة بعد التوقف الذي تعرضت له المسابقة بسبب التظاهرات».

وأوضح أن «الدوري الممتاز سينطلق في الأول من شباط المقبل، في حال انتهت التظاهرات سيستمر الدوري من مرحلة واحدة وسيكون هناك هبوط للأندية».وأضاف: «في حال استمرت التظاهرات، ستكون المشاركة في الدوري اختيارية من دون هبوط أي نادي»، مبيناً ان «الاتحاد العراقي سيبلغ نظيره الاسيوي بالامر».

من جانبه، انتقد المدرب المساعد للقوة الجوية، لؤي صلاح، الأفكار المقترحة من جانب لجنة المسابقات لاستئناف الدوري.وقال صلاح «الأفكار المقترحة هزيلة وستؤثر بالسلب على الكرة العراقية».

وأضاف «المقترحات تدل على عدم قيام اتحاد الكرة بواجباته على أكمل وجه، حيث يجب عليه تطوير الكرة العراقية وليس قتلها».وأوضح صلاح أن مقترح حرية الأندية في المشاركة وإلغاء الهبوط، سيؤثر بشكل كبير على مستوى المنافسة، مما يفتح باب التلاعب في نتائج المباريات.ونوه «الفريق الذي يبتعد عن المنافسة، سيكون غير متأثر بالخسارة، ومن الممكن أن ينهزم مع أي فريق آخر وفق العلاقات التي تربطه بالأندية الأخرى».

وأشار إلى أن تقليص عمر الدوري، مسئولية يتحملها اتحاد الكرة بالدرجة الأولى، مشددًا على أن الأندية يجب عليها رفض المقترحات لأنها إهانة واضحة لعمل الفرق.