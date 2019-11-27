حرب: مجالس المحافظات باتت ملغاة ولن ينفعها الطعن امام القضاء

بغداد – الصباح الجديد:

أوضـح الخبير القانوني طارق حـرب، امـس الأربعـاء، ان القضـاء سيرد طعـن مجالـس المحافظـات بشأن قـرار البرلمـان القاضـي بإيقـاف عملها.

لافتا الى ان اقالة المحافظين من قبل المجالس المنحلة لم يعد ساريا.

وقال حرب في تصريح لـه ان “تصويت مجلس محافظة نينوى المنحل مثلا على اقالة منصـور المرعيـد غـير قانونـي، وسيبقـى هـذا المحافـظ فـي منصبـه”.

وأضاف ان “البرلمان عمل يوم امس – الثلاثاء – على الغاء المادة 44 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تعطـي مجالـس المحافظـات الصلاحيـة فـي بقائهـا”.

وأوضح ان “المادة المذكورة تنص على ان مجالس المحافظات تستمر في عملها لحين اجراء الانتخابات.

في حين ان البرلمان عمل على الغاء هذه المادة، وبالتالي فأن مجالس المحافظات أصبحت ملغـاة”.

وبين ان “مجالس المحافظات بإمكانها الطعن امام القضاء، لكنهم لن يحصلوا على شيء من هذا الطعن، لان المادة التي تؤيد بقائهم في السلطة الغيت، وبالتالي فأن المجالـس لـن تعــود الا بعــد اجــراء الانتخابــات”.