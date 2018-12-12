الأولمبي يواجه السعودية تحضيراً لتصفيات آسيا

الشرطة يعزز صدارته لدوري الكرة.. وشنيشل يقود نفط الوسط

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد المدير الإداري للمنتخب الأولمبي، كريم فرحان، أن الاجتماع مع لجنة المنتخبات، أول أمس الاول، تضمن تثبيت مواعيد إعداد المنتخب للتصفيات الآسيوية، من حيث المعسكرات التدريبية والمباريات الودية.

وقال فرحان،: «تم تثبيت موعد مباراة السعودية الودية يوم 25 الشهر المقبل، في المملكة، بعد أن كان هناك خلافا على موعدها».وأوضح أنه تم تثبيت موعد معسكر قطر، ليبدأ يوم 20 الشهر الحالي، حتى 2 من الشهر المقبل، ويتضمن مباراة ودية مع عمان، بجانب مواجهتين مع سوريا، يومي 15 و19 من الشهر المقبل في العراق.

ويسعى الاتحاد العراقي، إلى الاتفاق مع نظيره العُماني، لتنظيم مباراة ودية ثانية بين المنتخبين الأولمبيين، بعد تثبيت إقامة مباراة واحدة بشكل رسمي، مطلع العام المقبل.

وقال رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، فالح موسى، في تصريحات صحفية «نسعى لتأمين ودية ثانية أمام منتخب عُمان الأولمبي».وتابع فالح موسى «الودية الأولى بين المنتخبين العراقي والعُماني ستقام في 9 كانون الثاني المقبل».

وأشار فالح إلى أن هناك مجرد اتفاق مبدئي مع الاتحاد السوري، على إقامة مباراتين وديتين مع منتخب سوريا الأولمبي في العراق، منتصف الشهر المقبل. وأوضح فالح، أن اتحاد الكرة سيجتمع مع الجهاز الفني للمنتخب العراقي الأولمبي، من أجل الوقوف على خطة الإعداد خلال الفترة المقبلة.

اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، شعار حافلات المنتخبات الوطنية المشاركة في نهائيات آسيا 2019 بالرابع من الشهر المقبل التي ستقام في الامارات.. وسيلعب منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات ايران واليمن وفيتنام، وسيخوض لقاءه الاول امام المنتخب الفيتنامي في الثامن من الشهر المقبل. وسيكون شعار حافلة منتخبنا الوطني في نهائيات آسيا 2019 « “Lions always prevail. بمعنى «الأسود دائماً تسود».

من جهته أكد المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس: أن المنتخب لن يخوض ودية ثالثة خلال معسكر قطر نهاية الشهر الجاري قبل التوجه إلى الامارات لخوض غمار البطولة.

وأضاف كوركيس: كانت هناك اتصالات مع منتخبات عديدة لتأمين ودية ثالثة للمنتخب قبل السفر إلى الامارات، ولكن لم يتم تأمينها، وسيكتفي المنتخب بخوض مباراتي الصين وفلسطين في الرابع والعشرين والثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وتابع: ان المنتخب سوف يغادر إلى الدوحة في الثامن عشر من الشهر الجاري بقائمة مكونة من 28 لاعبا، ولا يوجد اي تغيير او تعديل على القائمة التي تم اعلانها من مدرب المنتخب كاتانيتش.

من جانب اخر، تقام اليوم الخميس 3 مباريات ضمن الدور الثاني عشر من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز، ففي ملعب الفيحاء يتواجه نفط الجنوب والزوراء، وفي ملعب الزبير تجرى مباراة البحري والكهرباء، فيما يضيف الكرخ بملعبه فريق نفط ميسان.

وشهدت مباريات أمس تعادل الصناعات الكهربائية ونفط الوسط سلبيا، والسماوة والحدود بالنتيجة ذاتها، وفوز النجف على فريق الحسين بهدفين مقابل هدف واحد، وفوز الطلبة على النفط بالنتيجة ذاتها، فيما تفوق الشرطة على اربيل في ملعب فرانسوا حريري بهدف المحترف النيجيري معروف يوسف ليعزز الأخضر صدارته رافعاً رصيده لـ 27 نقطة، فيما انتهت مباراة الميناء والجوية بالتعادل بهدف لمثله.

إلى ذلك، أعلنت الهيئة الإدارية لنفط الوسط، أمس الأربعاء، اختيار راضي شنيشل، لتدريب الفريق الأول، خلفًا للمدرب ماجد نجم، بعد تراجع نتائج النادي في الدوري الممتاز.

وتعاقدت الإدارة بشكل رسمي مع راضي شنيشل، الذي سيساعده في المهمة، عبد الجبار هاشم كمدرب مساعد، ومدرب حراس المرمى، صالح حميد، بجانب مدرب إسباني للياقة البدنية.