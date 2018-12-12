وسامان للمبارزة في بطولة العرب

بغداد ـ الصباح الجديد:

نال لاعبا منتخبنا الوطني بالمبارزة علي حسن عبود وعلاء حسين، فضي وبرونزي في بطولة العرب الجارية أحداثها في قاعة فندق المرادي قمرت بالعاصمة تونس وانطلقت يوم الاثنين وتستمر حتى يوم غدٍ الجمعة، وبحسب رئيس اتحاد المبارزة المركزي، زياد حسن، فان المنتخب الوطني اثبت تفوقاً في المنافسات، وحصل على وسامين فضي وبرونزي، ومن المتوقع ان تزداد غلة المنتخب في المباريات المتبقية للاعبين.

وبين ان لاعبي المنتخب الوطني نالوا الإشادة والثناء من رئيس الاتحاد الإماراتي للعبةن سالم القاسمي الذي حرص على لقاء وفدنا، حاثاً اللاعبين على تقديم الافضل في المنافسات. جدير بالذكر ان بطولة العرب بالمبارزة، شهدت تسمية، امين سر اتحاد اللعبة، الدكتور اسامة صبيح، والامين المالي، محمد عبود الواحد، ضمن اللجنة الفنية للبطولة التي يرأسها التونسي زياد الفرياني.