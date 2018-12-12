همام إياد.. موهوب واعد برياضة التايكواندو

بغداد ـ الصباح الجديد:

اللاعب الواعد، همام إياد، من مواليد بغداد 2005، يلعب ضمن فرق الموهبة الرياضية بالتايكواندو منذ سنتين ونصف السنة، يشرف على تدريبه، لطفي خير الله، ويلقى الدعم من مدربه، ايضا من مدير المركز الوطني للعبة، الدكتور خالد محمود والمدرب الدكتور عبد الغفار جباري. اللاعب همام، طالب في الصف الأول المتوسط، يطمح بدخول الكلية العسكرية، التحق بالتايكواندو بدعم اسرته وعشقه للفن القتالي الذي يسهم في اعتماده على نفسه، إلى جانب احلامه الكبيرة في الفوز بأوسمة التفوق والوقوف فوق منصات التتويج وتمثيل المنتخبات في المحافل الخارجية. وحقق همام، الفوز بالوسام الذهبي في بطولة ودية للاندية اقيمت في المدينة الشبابية، فيما فاز بالوسام الفضي بوزن 26 كغم في بطولة منافسة بطعم النصر التي شهدت تقديم الموهوبين لمحات فنية عالية المستوى.

يضيف، همام: في المركز الوطني يعملون على تطوير مستوياتنا الفنية عن طريق اقامة تدريبات منتظمة ففي الاجواء التحضيرية للمنافسات، يكون هنالك عملاً متواصلاً على الارتقاء بالامكانات الفنية، وفي الوحدات التدريبية الاعتيادية نشهد تركيزا على الجانب الخططي، وهنالك ورشة متخصصة في القانون الخاص باللعبة واحترام المنافس ودروس ثقافية باشراف مدير التربية والتنظيم في المركز الوطني، واوضح انه تأثر بنجم المنتخب الوطني اللاعب، احمد هادي.