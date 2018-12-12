اكرم مهدي ينضم لقضاة الشاطئية الدوليين

بغداد ـ الصباح الجديد:

انضم الحكم الشاب، أكرم مهدي، إلى قائمة الدوليين المعتمدين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم الشاطئية، حيث سيمثل العراق في العام 2019 ضمن البطولات التي يعتمدها الاتحاد الدولي للعبة، وحصل مهدي، وهون بكالوريوس من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد، حصل على الباج الدولي بعد نجاحه في الاختبارات التي اقيمت باشراف لجنة الحكام المركزية في اتحاد كرة القدم، وتم اعتماده من الفيفا رسمياً لينضم إلى قائمة الدوليين في إدارة مباريات الكرة الشاطئية.

وسبق لمهدي ان لعب ضمن ناديي العمال والكاظمية في منطقة وسط الملعب، ولكنه اختار ميدان التحكيم في العام 2012 لينال شهادة تحكيم الدرجة الثانية، ثم الاولى في العام 2013.

وقدم الحكم الشاب، شكره إلى اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام المركزية ولجنة الكرة الشاطئية لدعمه الكبير في مسيرته بالتحكيم، مبينا ان طموحاته كبيرة في أكمال مسيرة النجاح التي بدأها زملائه حكام الكرة الشاطئية الدوليين الذين مثلوا العراق في الاستحقاقات السابقة التي اشتركوا فيها بإدارة مباريات ضمن البطولات الخارجية، وهم أحمد عباس رئيس لجنة الحكام في لجنة الشاطئية حاليا، وعلاء حسين، واغر مزاحم.