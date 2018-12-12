لدغة صلاح تطيح بنابولي وتصعد بليفربول إلى ربع النهائي

في دوري أبطال أوروبا

العواصم ـ وكالات:

قاد المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، فريقه للتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز المثير على ضيفه نابولي (1-0) في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وسجل صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34 من تسديدة خدعت الحارس ومرت من بين قدميه.ورفع ليفربول رصيده بهذا الانتصار الثمين إلى 9 نقاط، ليتأهل وصيفا عن المجموعة، متفوقا على نابولي، صاحب نفس الرصيد، بفارق الأهداف المسجلة، بعد التساوي في المواجهات المباشرة، وكذلك فارق الأهداف بالمجموعة.وخطف سان جيرمان صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة بعد فوزه هو الآخر على النجم الأحمر في نفس التوقيت.

إلى ذلك، بلغ توتنهام الإنجليزي، ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله الثمين بنتيجة 1-1، أمام مضيفه برشلونة الإسباني، على ملعب الكامب نو، في ختام دور المجموعات بالمسابقة القارية.

سجل هدف برشلونة، عثمان ديمبلي في الدقيقة 7، في حين حمل هدف توتنهام، توقيع لوكاس مورا، في الدقيقة 85.وبهذا التعادل، يرفع برشلونة رصيده إلى 14 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما حل توتنهام وصيفًا برصيد 8 نقاط، بعد تعادل أول أمس.. في حين ودع إنتر ميلان البطولة برغم تعادله هو الآخر مع أيندهوفن بذات النتيجة، ليصل رصيده إلى 8 نقاط أيضا، إلا أن المواجهات المباشرة صبت في مصلحة السبيرز.

من جانبه، نجح بوروسيا دورتموند، في إنهاء دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بفوز ثمين على مضيفه موناكو (2-0)، في الجولة الختامية.

وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أنَّ دورتموند أصبح أول فريق ألماني في التاريخ يُحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات بدور مجموعات دوري الأبطال في موسم واحد.

ولم يستقبل أسود الفيستيفال، أهدافًا سوى في مباراة واحدة، خلال خسارته أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، خارج أرضه بهدفين دون رد.ونجح رجال المدرب السويسري لوسيان فافر في الخروج بشباك نظيفة أمام أتلتيكو مدريد في ألمانيا، وكلوب بروج «مرتين»، وموناكو في مثلهما.وتمكن دورتموند من التأهل كمتصدر للمجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، متفوقًا على أتلتيكو مدريد، الوصيف، في المواجهات المباشرة.

إلى ذلك، عاد ماركينيوس، لاعب باريس سان جيرمان، إلى دائرة الضوء في دوري أبطال أوروبا، بتسجيله الهدف الثالث لفريقه أمام ريد ستار الصربي، خلال المباراة التي انتهت بفوز ناديه بنتيجة 4-1 في ختام دور المجموعات.

وأشارت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، إلى أن ماركينيوس سجل الهدف الرابع في 42 مباراة بمسيرته بدوري أبطال أوروبا.ولفتت الشبكة إلى أن آخر هدف للاعب البرازيلي، الذي تحول من قلب دفاع إلى لاعب وسط، كان في مرمى باير ليفركوزن الألماني في آذار 2014.

كما ذكرت الشبكة، أن باريس سان جيرمان رفع حصيلته إلى 70 هدفًا في كل البطولات هذا الموسم، متفوقا على منافسيه بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، يليه مانشستر سيتي الإنجليزي برصيد 66 هدفًا.