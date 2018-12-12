مياه البصرة تلوثت بالكادميوم السام ونائب يطالب بتخصيص موازنة عاجلة لمعالجته

بغداد ـ الصباح الجديد:

طالب النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، امس الثلاثاء، بالاسراع في تخصيص موازنة عاجلة تغطي نفقات انشاء مراكز تخصصية لمعالجة الاثار السرطانية لتلوث مياة البصرة بالكادميوم السام. وقال المحمداوي في بيان تلقت الصباح الجديد ” نسخة منه، “بعد ان كشفت دراسة علمية عن الاسباب الرئيسية لتسمم عشرات الالاف من اهالي البصرة بمياه الشرب وهذه الدراسة تمت من خلال تشكيل فريق متخصص من جامعة النهرين بإشراف رئيس الجامعة ومشاركة باحثين من مركز الدنا العدلي للبحث والتدريب وكلية العلوم ومركز الطاقات المتجددة وكليات أخرى”. وأضاف، أن “فريقا بحثيا بدأ عمله بالاستقصاء التحليلي في اواخر شهر ايلول، وجمع عشرات العينات من المياه السطحية والعميقة واطيان الشواطئ وخضعت هذه العينات لاختبارات تحليلية دقيقة”.

، مبينا أن «الدراسة بينت وجود ملوثات عديدة منها بعض انواع البكتريا وبقايا الاسمدة والمبيدات الحشرية والمخلفات الكيمياوية الصناعية وارتفاع مستويات النترات والكبريتات ، والاشعاع على المستوى الطبيعي ، لكن الملوث الاخطر التلوث بعنصر ( الكادميوم) حيث بلغت نسبة التلوث به اكثر من 53 ضعف من الحد الاعلى المسموح به».

واوضح المحمداوي، أن «الاعراض التي عانى منها المواطنون في البصرة تتطابق مع اعراض التسمم الحاد بـ(الكادميوم ) الذي قد يسبب السرطان وهشاشة العظام والفشل الكلوي في حالة التعرض له لمدة طويلة ولو بتركيز قليل»، مطالبا بـ» تخصيص موازنات عاجلة لإجراء بحوث للكشف عن مصدر التلوث بعنصر (الكادميوم) لمعالجته فوراً».

ودعا الى «عدم استعمال مياه شط العرب لأغراض الشرب او تربية الاسماك في الجزء الملوث منه وتوفير مصدر مائي بديل و بناء ناظم على شط العرب يفصل المنطقة التي يقع التي يقع فيها مصدر التلوث (الجزء الجنوبي ) عن الجزء الشمالي من شط العرب كي نمنع التلوث من الامتداد شمالاً».