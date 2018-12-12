نعمل على نصب وحدات سريعة متنقلة تعمل ذاتيا بالبخار الذي ينتج عنها

مدير قطاع الطاقة لشركة جنرال اليكتريك « للصباح الجديد» :

سامي حسن

كشف مدير قطاع الطاقة في الشرق الاوسط لشركة جنرال اليكتريك العالمية جوزيف انيس عن سعي الشركة الى نصب وحدات سريعة متنقلة خلال وقت قصير بعد الاتفاق مع وزارة الكهرباء العراقية على تخصيص اماكن لنصبها لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية التي يحتاجها العراق بشكل متواصل .واوضح مدير القطاع ان عمل هذه الوحدات وهي عبارة عن توربينات متطورة لا يحتاج تشغيلها بالوقود وانما تعمل بالبخار الذي ينتج عنها سعيا من الشركة لتوفير الوقود مع زيادة انتاج الطاقة الكهربائية الى اكثر من 55% في الوقت الحاضر ، وهذا يعني ان الشركة تعمل وبشكل متواصل من خلال المحادثات التي تجريها مع وزارة الكهرباء لكي تصل الى الاهداف التي رسمتها من اجل تحقيق خططها في توفير الطاقة للمواطن في عموم مناطق البلاد .

وقال انيس ان انتاج جنرال اليكتريك من الطاقة حاليا هو( 9 ) كيكا واط اي بنسبة 55% من مجموع الانتاج الاجمالي للعراق حاليا والبالغ ( 16 ) كيكا واط ، كما اننا نسعى الى تطبيق خطتنا على المدى الطويل لاستغلال الغاز المحترق في تشغيل محطاتنا التوليدية على وفق استراتيجية من خلال فريق عمل متخصص ومتكامل من اجل توفير الطاقة وايصالها الى المستهلك العراقي .

ولفت انيس الى أن مذكرة التفاهم تمثلت بدعم رؤية الحكومة العراقية في تطوير قطاع الطاقة وانعاش الاقتصاد الوطني من خلال تأهيل عدد من الوحدات التوليدية واضافة وحدات انتاجية جديدة، فضلا عن تجهيز محطات طاقة تحويلية مختلفة السعات وتدريب ملاكات وتقديم المشورة لتقليل الضائعات في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية».

واشار انيس الى «جنرال إلكتريك» ستولى أولوية قصوى لتطبيق تقنيات سريعة وموثوقة إضافة إلى تحديث عمليات محطات توليد الطاقة الحالية لتوفير نحو 1,5 كيكا واط إضافية خلال عام 2019 وستكون كافية لتزويد مليون ونصف المليون منزل عراقي بالطاقة بالتزامن مع تقديم خدمات الصيانة وإعادة التأهيل لتأمين استمرارية توفير طاقة إضافية تعمل حالياً ، علاوةً على ذلك، تتضمن مذكرة التفاهم تحديثات وخدمات لمحطات الطاقة الراهنة؛ وتحويل محطات الطاقة العاملة بالدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، مما يعزز الإنتاجية دون الحاجة إلى استهلاك كميات إضافية من الوقود أو التسبب بانبعاثات غازية إضافية؛ إضافة إلى تأسيس محطات جديدة تستعمل أحدث تقنيات توليد الطاقة ذات الكفاءة والموثوقية العالية. وبين انيس ان جنرال اليكتريك تسعى الى استقطاب الشباب العراقي من الخريجين وتدريبهم على استثمار الوقت وتعليمهم باساليب العمل بالطرق الغربية ، اضافة الى توسيع نطاق عملها في العراق ولاول مرة بادخال الصناعة الرقمية (الانترنيت) على الاجهزة والمحطات العملاقة لزيادة الطاقة الانتاجية وتقليل الكلفة ، وهذا يعني مراقبة الاجهزة الكترونيا وتحديد مواقع الخلل قبل وقوعه ، وهذا ما يوفر الكثير من الجهد والوقت .ولذلك نقول ان العمل مع الشباب اصبح على أساس تخصصي وواحداً من الاتجاهات الرئيسة التي بدأت تشق طريقها في غالبية البلدان والمجتمعات، والتي تستهدف صقل الشخصية الشبابية، وإكسابها المهارات، والخبرات العلمية والعملية، وتأهيلها التأهيل المطلوب لضمان تكيفها السليم مع المستجدات، وتدريب القادة الشباب في شتى الميادين المجتمعية ، مما جعل الشركات الكبرى ان تسعى عبر ارجاء المنطقة الى تنمية الرأس المال البشري كأولوية قصوى لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، إضافة إلى السعي لتعزيز ريادة الأعمال وتوسيع الصناعات المعرفية. وتُعد جنرال إلكتريك شريكًا قويًا في تحقيق هذا الهدف ، لذا أتاحت دورات متقدمة محليًا إلى موظفيها الإقليميين كمثال آخر واضح على اسهاماتها في تحقيق هذا الهدف.