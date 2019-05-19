بتروناس الغراف تعتزم تنفيذ ثلاث حفارات في منطقه بئر واحدة

أكدت إلتزامها بشروط الصحة والسلامة والبئية في الحقل

الصباح الجديد ـ خاص:

كشفت شركة بتروناس الماليزية العاملة في حقل الغراف النفطي بمحافظة ذي قار عن عزمها دراسة وتقييم ثلاث سيناريوهات لمقاولين مختلفين تتضمن تشغيل ثلاثة أجهزة حفر بنحو متزامن في منصة بئر واحدة في الحقل.

وقال مدير الحفر في الشركة: “إذا جرى التنفيذ بشكل فعال سيكون الأول من نوعه في العراق.. وقصة نجاح جديدة لبتروناس في عمليات الغراف”.

وأضاف أزرال عبد الرحيم، ان “عام 2018 كان قد شهد انجاز لبتروناس الغراف، إذ نجحت الشركة في توصيل 7 آبار بمنصة بئر واحدة بنجاح عن طريق تشغيل جهازي حفر بشكل متزامن، بعد تشغيل حفارين في موقع واحد ما عدّ اضافة جديدة لمفهوم اعمال الحفر في العراق”.

ومضى الى القول، أن “بتروناس تفخر في أن تذكر أن شركة الحفر العراقية كانت الأولى في تنفيذ هذا المفهوم وقد نجحت في توصيل جميع الآبار المخطط لهـا فيمـا بينهـا وفي آب/ أغسطس 2018، كانت شركة السور العظيم للحفر (GWDC) هي المقاول الثاني في الحفر والتي نفذت عملية الحفر المتزامنة في منصة بئر واحدة.

وجرى تسليم 5 آبار إضافية في العام ذاته مما أسهم برفع معدلات الانتاج لأكثر من 5 آلاف برميل يومياً, إضافة إلى ذلك، كما بوشر بالعمل بجهازي حفر آخران من قبل مجموعة “تشونغمان” للنفط والغاز الطبيعي (ZPEC) واللذان يعملان في وقت واحد في منطقة الحفر (WPK) من بداية الربع الاول لهذه السنة.

وذكرت الشركة في تقريرا لها ان “عملية برجي الحفر لم تؤدي إلى تسريع عملية تسليم الآبار والتي أدت إلى زيادة الإنتاج وحسب بل قامت أيضاً برفع كفاءة المقاولين المحليين مما دفعهم لأن يصبحوا مقاولين ذوي كفاءة جيدة.

وأضافت، ان “لنجاح تطبيق هذا المبدأ والذي يعد الاول من نوعه، تعتزم بتروناس تكرار تطبيقه في مواقع آخرى داخل منطقة حقل الغراف النفطي”.

وأكدت الشركة في التقرير انها “بكونها مشغل مهني، فانها تعتبر موظفيها أكبر مصادرها لذا فهي تضع التميز والسلامة والبيئة كأولوية قصوى لها، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر الحفر، مثل تضارب الحفر بسبب عملية الحفر المتزامنة، الذي جرى اتخاذ الاحتياطات اللازمة له من خلال التخطيط والتنسيق المفصليين في أثناء التشغيل، لضمان سلامة جميع موظفيها”.

يذكر ان شركة بتروناس تلتزم بخطة العمل لتحقيق هدف انتاج الذروة 230 الف برميل يومياً في حقل الغراف النفطي بحلول الربع الأخير من عام 2020، ومع تقنياتها المبتكرة، فإن الشركة واثقة من قدرتها على الوفاء بوعدهأا للحكومأة العراقيـة.