وزير الدفاع الاسرائيلي يهدد طهران : سنحول سوريا إلى “فيتنام ايران “

متابعة – الصباح الجديد:

شن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، امس الأحد هجوماً على طهران، اثناء حديثه عن انتخابات برلمانية ثالثة، مبيناً عزم بلاده تحويل سوريا إلى “فيتنام إيران”.

وقال بينيت في مؤتمر صحفي عقد بمدينة القدس، إن “ما تقوم به إيران في سوريا ولبنان يدفعنا إلى أن تتحول سوريا لفيتنامكم”.

ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية، عن نفتالي بينيت وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، أن “إيران تعمل على إشعال النيران حول بلاده، بدعوى أنها متمركزة في لبنان، وتعمل على تأسيس قواعد في سوريا وقطاع غزة، وبان إسرائيل ستقوم بعملية درع قوية لأي هجوم، بل ستهاجم بدلاً من عملية الاحتواء السابقة لأي علميات”.

وأكد بينيت أن “سوريا ستتحول الى فيتنام جديدة لإيران، في حال إصر الإيرانيون على عدم الخروج من سوريا، وبأن بلاده ستعمل على ذلك بأي وسيلة كانت.”

وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي عن أن بلاده ستواجه تهديدات كبيرة في العام المقبل، 2020، وبأن بلاده مستعدة لأي عمليات، سواء من سوريا أو لبنان أو قطاع غزة، داعيا في الوقت نفسه، إلى الابتعاد عن المصالح الشخصية، وترجيح كفة بلاده على أي مصالح أخرى.