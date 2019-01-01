سولسكاير يحشد أسلحة مانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل

لندن ـ وكالات:

استقر أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على قائمة فريقه لمباراة نيوكاسل، المقررة اليوم الأربعاء ، على ملعب سانت جيمس بارك، في الجولة الـ21 من البريميرليج.. وذكر موقع “مانشستر إيفنينج نيوز”، القائمة المحتملة للشياطين الحمر، والتي ستشهد غياب إيريك بايلي، بعد طرده في مباراة بورنموث بالجولة الماضية.

وجاءت القائمة المتوقعة لمانشستر يونايتد كالتالي: لحراسة المرمى: دي خيا، روميرو، ولخط الدفاع: يونج، دالوت، دارميان، جونز، لينديلوف، لوك شاو، وفي منطقة الوسط: ماتيتش، فيلايني، هيريرا، بوجبا، ماتا.. اما في الهجوم: لينجارد، سانشيز، مارسيال، راشفورد، لوكاكو

وبذلك ينهي سولسكاير، الشكوك حول مشاركة راشفورد، والذي توقعت بعض التقارير غيابه عن المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام بورنموث، في الجولة الماضية.. جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس برصيد 35 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف آرسنال الخامس.