السبت .. الإمارات يلاقي البحرين في أفتتاح نهائيات أمم آسيا بنسختها الـ 17

مبادرة مميزة قبل إنطلاق العرس القاري

أبو ظبي ـ وكالات:

أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لكأس آسيا 2019، المقررة في مدن أبوظبي ودبي والشارقة والعين، انطلاقاً من السبت المقبل، أن حفل افتتاح البطولة سيكون مبسطا، ولن يستغرق سوى 13 دقيقة فقط.

من جانبه أشار محمد البادع، رئيس اللجنة الإعلامية في بطولة كأس آسيا، خلال مؤتمر صحفي الذي عقد أول أمس، إلى جاهزية جميع المرافق الإعلامية في الملاعب المستضيفة.

وبين أن استاد مدينة زايد الرياضية، يوفر 408 مقاعد في منصة الإعلاميين، والمركز الإعلامي يستوعب 508 إعلاميين، وفي استاد محمد بن زايد هناك 391 مقعداً في منصة الإعلاميين، و462 في المركز الإعلامي.

وفي استاد آل نهيان، 341 مقعدا في المنصة الإعلامية، و302 في المركز الإعلامي، وباستاد هزاع بن زايد، 426 مقعدا في المنصة، و366 في المركز الإعلامي، وفي استاد خليفة بن زايد، 402 مقعد في المنصة، و320 في المركز الإعلامي.

وفي استاد راشد 264 مقعدا في المنصة، و450 في المركز الإعلامي، وباستاد آل مكتوم، 300 مقعد في المنصة، و450 في المركز الإعلامي، وفي استاد الشارقة، 340 مقعدا في المنصة، و320 في المركز الإعلامي.

وكشف البادع، أن أكثر من 2000 إعلامي سيشاركون في تغطية البطولة القارية، مبيناً أن عدد الإعلاميين المعتمدين في ازدياد مع اقتراب انطلاق البطولة.

من جانب اخر، أكد عارف حمد العواني، مدير بطولة كأس آسيا 2019، مدير المكتب التنفيذي، أن البطولة القارية التي تنطلق منافساتها، السبت المقبل، ستشكل منصة لنشر رسائل تسامح من الإمارات للعالم في مستهل «عام التسامح».

وقال العواني في تصريحات صحفية «سعداء بتنظيم هذا الحدث الرياضي الأكبر في تاريخ البطولات الآسيوية، وهناك حالة من التركيز الكبير من كل فرق العمل، استعدادًا لضربة البداية السبت المقبل».

وأوضح العواني، أن الفريق الترويجي الخاص بالبطولة، قام بزيارات إلى سفارات الدول المشاركة في البطولة، من أجل تقديم كافة الدعم والخدمات اللازمة لمواطنيها، من أجل الاستمتاع بتشجيع منتخباتهم.

وعن الاستادات المستضيفة للبطولة، أضاف العواني، أنه تم تطوير أرضية استاد مدينة زايد الرياضية التي تستضيف المباراة الافتتاحية للبطولة عن طريق زراعة أرضية عشبية جديدة في 3 ملاعب خارجية ونقلها للاستاد وتدبيسها بتقنية متطورة تطبق للمرة الأولى في الدولة والمنطقة.

وقال إنه تم تخصيص 24 ملعب تدريب للفرق المشاركة في البطولة في جميع المدن المستضيفة، بالإضافة إلى ملعب تدريب مخصص للحكام.. وتابع «تم إصدار نحو 2000 بطاقة اعتماد لممثلي وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، عملية الترويج للبطولة تمت بشكل مختلف».

كما أشار إلى أنه سيتم طرح درهم تذكاري خاص بالبطولة، بالتعاون مع المصرف المركزي، ويجري التنسيق مع بريد الإمارات من أجل إصدار طابع تذكاري للبطولة.

ولفت إلى أن العديد من المباريات أصبحت كاملة العدد من ناحية الجماهير، مثل مباراة سوريا وفلسطين، ومواجهة إيران أمام العراق، بالإضافة إلى مباراتين للسعودية، مشيرا إلى أنه تم بيع نحو 50 بالمئة من تذاكر المباراة الافتتاحية للبطولة بين الإمارات والبحرين.

في حين، أعلنت اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عن مبادرة مميزة يحظى بموجبها جميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطارات الإمارات الرئيسية، بأختام دخول وخروج تحمل شعار كأس آسيا الإمارات 2019، على جواز سفرهم طوال مدة البطولة.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تضع فيه دولة الإمارات، لمساتها الأخيرة استعدادًا لانطلاق بطولة كأس آسيا، التي ستشهد إقامة 51 مباراة موزعة على 8 ملاعب عالمية في 4 مدن مستضيفة هي العين وأبو ظبي ودبي والشارقة.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال سعادة عارف حمد العواني مدير البطولة «يمثل تقديم تذكار خاص بوضع شعار البطولة على جوازات المسافرين من مختلف أنحاء العالم عبر مطارات الدولة، خطوة جديدة ضمن برامجنا التي تعكس اعتزازنا بتنظيم البطولة، وتؤكد التزامنا المتواصل بتحقيق أهدافها بتلاقي كافة شعوب القارة عبر كرة القدم في وطن التسامح الإمارات».وأضاف «حريصون في اللجنة المحلية العليا على تقديم المبادرات المهمة التي تحقق الإضافة والإبهار التنظيمي للبطولة».وسيتوفر الختم التذكاري في جميع منافذ الجوازات والهجرة الرئيسية في المطارات الرئيسية بالدولة.