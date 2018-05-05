الملك جيمس يقود كافاليرز لفوز آخر على رابتورز

ليفربول يُدر أرباحاً كبيرة على النجم الأميركي

نيويورك وكالات:

سجل ليبرون جيمس 43 نقطة ليقود كليفلاند كافاليرز للفوز 128-110 على تورونتو رابتورز في قبل نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الامريكي للمحترفين الليلة الماضية.

ويتقدم كافاليرز 2-صفر في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات قبل أن يستضيف المباراتين الثالثة غدا السبت والرابعة يوم الاثنين.

ويخوض رابتورز مهمة صعبة في كليفلاند إذ فشل في الفوز هناك في اخر خمس مباريات في الأدوار الإقصائية.

ولم يفز رابتورز على كافاليرز في الأدوار الإقصائية منذ 23 مايو آيار 2016 في نهائي القسم الشرقي وهي السلسلة التي انتهت بهزيمته 4-2 ومنذ ذلك الحين تلقى ثماني هزائم.

ومرر جيمس 14 كرة حاسمة وأحرز زميله كيفن لاف 31 نقطة بالإضافة إلى استحواذه على 11 كرة مرتدة.

وواصل جيمس تألقه في الأدوار الإقصائية هذا الموسم إذ سجل ثلاثة أرقام مزدوجة في المباراة الأولى ضد رابتورز وهي المواجهة التي انتصر فيها كافاليرز بعد وقت إضافي.

وقاد جيمس فريقه وصيف البطل في الموسم الماضي للتفوق 4-3 على انديانا بيسرز في الجولة الأولى للأدوار الإقصائية.. وأنهى ديمار ديروزان المباراة مسجلا 24 نقطة لصالح رابتورز وأضاف زميله كايل لوري 21 نقطة.

وكانت المباراة متكافئة في عدد الاستحواذ على الكرات المرتدة والتمريرات الحاسمة لكن كافاليرز لم يرتكب الكثير من الأخطاء إذ فقد الكرة في ثلاث مناسبات فقط مقابل 11 لمنافسه.

وتعافى بوسطن سيلتيكس من تأخره بفارق 21 نقطة في منتصف الربع الثاني ليفوز 108-103 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.. ويتقدم سيلتيكس 2-صفر في سلسلة مواجهتهما قبل أن يخوض المباراتين الثالثة والرابعة خارج أرضه.. وسجل جيسون تيتوم 21 نقطة لسيلتيكس وأضاف زميله تيري روزير 20 نقطة.

إلى ذلك، حقق أسطورة السلة الأمريكية، ليبرون جيمس، لاعب كليفلاند كافاليرز، أرباحًا كبيرة، من تأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إن جيمس حقق أرباحًا، وصلت إلى 20 مليون إسترليني، في السنوات السبع الماضية، وذلك عقب صعود الريدز إلى النهائي، عبر بوابة روما، حيث كان قد اشترى 2% من أسهم النادي، في عام 2011، مقابل 4.8 مليون إسترليني.. وسيحصل النادي الإنجليزي، على مبلغ قدره 73.5 مليون إسترليني، بعد الوصول للنهائي.

ويعد جيمس من أكثر الرياضيين كسبًا للأموال، في العالم، وقد حصل على المركز الثاني خلف كريستيانو رونالدو، العام الماضي، في قائمة مجلة «فوربس».

ويحصل لاعب السلة، على أجر سنوي قدره 22.8 مليون إسترليني، كما أنه حقق 63.6 مليونًا في المجمل، العام الماضي.

من جانب اخر، سيصبح الصربي إيجور كوكوسكوف أول مدرب مولود خارج أمريكا الشمالية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بعدما قال فينكس صنز إنه توصل لاتفاق معه الاربعاء.. وسيتولى كوكوسكوف مساعد مدرب يوتا جاز المسؤولية بعد انتهاء مشاركة فريقه الحالي في الأدوار الإقصائية.

وقال رايان مكدوناه مدير صنز في بيان «ايجور كان نابغا طيلة مسيرته في كرة السلة ويجلب خبرة كبيرة إلى فريقنا، كان من أوائل المدربين المساعدين المولودين خارج الولايات المتحدة في دوري الجامعات ودوري المحترفين بالإضافة إلى قيادته المنتخب السلوفيني للفوز ببطولة أوروبا 2017».

وأضاف «الفرق التي دربها إيجور كانت تركز دائما على تطوير اللاعبين وأسلوب اللعب وتملك سجلا ناجحا».. وسيتولى كوكوسكوف البالغ عمره 46 عاما المسؤولية خلفا لجاي تريانو الذي أمضى أغلب فترات موسم 2017-2018 كمدرب مؤقت بعد إقالة إيرل واتسون بعد ثلاث مباريات من البداية.

وقضى كوكوسكوف 18 عاما كمدرب مساعد من بينها آخر ثلاث سنوات في جاز بعد فترات مع أورلاندو ماجيك وكليفلاند كافاليرز وديترويت بيستونز ولوس أنجليس كليبرز.

كما تولى تدريب جورجيا من 2008-2015 وسلوفينيا في 2016 و2017 ليقودها للقبها الأول في بطولة أوروبا بعد الفوز في تسع مباريات بدون أي هزيمة.