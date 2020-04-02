العمل تطلق رواتب الحماية الاجتماعية في دفعتها الثانية لعام ٢٠٢٠

خلية الأزمة النيابية تعلن اطلاق رواتب لـ 67 الف عائلة متعففة

بغداد- الصباح الجديد :

أعلـن وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان اطلاق الدفعة الثانية من رواتب الحماية الاجتماعية لعام ٢٠٢٠ قبل موعدها مراعاة لظروف الاسر المشمولة خلال هذه المدة بسبب تفشي وباء كورونا وإجراءات الحظر وتبعاته بجهود حثيثة ومباركة من ملاكات هيئة الحماية رغم حظر التجوال المطبق.

وأطلق الوزير عبد الزمان الدفعة الثانية من رواتب الحماية الاجتماعية لعام ٢٠٢٠ لاكثر من مليون و(٣٠٠) الف اسرة في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (٣٩٣) مليار دينار، داعيا الأسر المستفيدة الى التوجه الى منافذ الصرف لاستلام رواتبهم، مؤكدا ضرورة مراعاة الالتزام بالشروط الصحية التي وضعتها خلية ازمة وباء كورونا منعا وخوفا عليهم من انتقال المرض.

يذكر ان مجموع الاسر التي يعيلها رجال يبلغ اكثر من (٩٢٧) الف اسرة واجمالي مبالغ رواتبها يصل الى اكثر من (٢٩٣) مليار دينار.

اما الاسر التي تعيلها نساء فبلغت اكثر من (٤٣٥) الف اسرة بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (٩٩) مليار دينار.

من جهة اخرى أعلنت خلية الازمة النيابية، الاتفاق على اطلاق رواتب لـ 67 الف عائلة متعففة متضررة نتيجة الظروف الحالية بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وقال مكتب نائب رئيس البرلمان، في بيان إن “خلية الازمة النيابية عقدت الاجتماع السادس برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، بحضور رئيس لجنة الامن والدفاع محمد رضا ال حيدر ورئيس لجنة التعليم العالي غيداء كمبش وكامل اعضاءها “.

وأَضاف، أن “الاجتماع خصص لاستضافة وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، لبحث الاجراءات الطارئة المتخذة من قبل الوزارة لاعانة العوائل المتعففة واصحاب القوت اليومي، والاسراع في صرف رواتب الحماية الاجتماعية لعوائل مستحقة اخرى “.

واتفق الكعبي مع وزير العمل على “اطلاق رواتب لـ 67 سبعة وستون الف عائلة متعففة اضافية والذين تضرروا خلال الظرف الحالي خاصة بعد وجود التخصيصات المالية الكافية اليهم من قبل الوزارة”، مطالبا جميع الوزارات بـ “استثمار مواردها المتاحة لإغاثة اصحاب القوت اليومي والشرائح المستضعفة الموجودة في شتى انحاء البلاد “.