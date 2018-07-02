انطلاق عملية عسكرية واسعة شمال شرقي ديالى

اعتقال 5 عناصر من داعش وتفكيك 50 عبوة وأربعة منازل

بغداد – أسامة نجاح:

بعد تكرار التعرضات التي شنتها عناصر داعش المتواجدة في بساتين قرى المخيسة والكبة والجلبي شمال شرق قضاء بعقوبة في محافظة ديالى ، باشرت القطعات العسكرية يوم ، أمس الثلاثاء ، بعمليات عسكرية لتطهير تلك المناطق من المجاميع الإرهابية وجرى تفكيك 50 عبوة ناسفة و4 منازل مفخخة أعدها التنظيم مسبقا لعرقلة تقدم القطعات الأمنية فضلا عن إلقاء القبض على خمسة عناصر ثبت انتماؤها إلى الخلايا الإرهابية .

وقال قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن” القوات الأمنية من عمليات ديالى وبقية الأجهزة الأمنية في المحافظة قامت بعمليات استباقية في قرى حوض الوقف والمخيسة والكبة والجلبي وحملات تطهير في البساتين والأراضي الزراعية الموجودة في محيط تلك القرى والتي تحوي بعض من المجاميع الإرهابية والخلايا النائمة وتم القاء القبض على خمسة عناصر ثبت انتماؤهم إلى المجاميع الإرهابية .

وأكد العزاوي بأن” القوات الأمنية استطاعت تفكيك أكثر من 50 عبوة ناسفة و4 منازل مفخخة بواسطة الجهد الهندسي للفرقة الخامسة التابعة للجيش العراقي ، مشيرا إلى ان ” هذه العبوات وضعت من قبل عناصر التنظيم الإرهابي لعرقلة تقدم القوات الأمنية ، لافتا إلى ان” المعلومات الأمنية والاستخبارية كانت بمساعدة عدد من أهالي تلك القرى المتواجدين فيها”.

وأوضح قائد عمليات ديالى بان” الهدف الرئيسي من هذه العمليات العسكرية الاستباقية لإعادة العائلات النازحة إلى مناطقهم وخاصة بعد تعرضها لعمليات قتل وخطف من قبل المجاميع الإرهابية فضلا عن القصف المستمر بقذائف الهاون وغيرها مما اضطر الأهالي إلى مغادرتها خلال الأشهر الماضية .

وبين بأن” القوات الأمنية قامت بنصب العديد من الكمائن داخل البساتين والطرق التي تم تفتيشها وتطهيرها من اجل ضمان عدم عودة العناصر الإرهابية إليها مجددا .

وأكد الفريق الركن مزهر العزاوي، في وقت سابق ، أن تنظيم “داعش” لا يسيطر على أي شبر من أرض المحافظة، مشيراً إلى إحباط جميع الهجمات التي شنها التنظيم في ديالى مؤخراً.

ووكان قال العزاوي في بيان له تلقت صحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ نسخة منه إن “تنظيم داعش ضعيف وخلاياه مبعثرة في ديالى”، مشيراً إلى أن “داعش لا يسيطر على أي شبر من أرض المحافظة وهو أشبه بحرامي الليل”

وأضاف العزاوي، أن “داعش يهرب بعد 5 دقائق من أي اشتباك مباشر سواء مع القوات الأمنية أو الحشد الشعبي أو العشائري لأنه يدرك بأن ليس بمقدوره تحقيق أي إنجاز في ظل بسالة وشجاعة عناصرنا الامنية”، مؤكداً أن “هجمات داعش الأخيرة تم إحباطها بالمجمل”.

وكانت عمليات ديالى نفذت مؤخرا سلسلة عمليات نوعية في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الأشهر الماضية للقضاء على وجود المجاميع الارهابية في المحافظة .