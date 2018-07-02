التعليم العالي تدعو الى مغادرة الامتحانات الوزارية واستحداث نظم جديدة

يسبب أذى سنويا كبيرا لملايين الطلبة وذويهم

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى وزارة التربية الى مغادرة الامتحان الوزاري واستحداث نظم جديدة.

وذكر مصدر مطلع ان ” العيسى وخلال ترأسه الاجتماع الدوري لمجلس التعليم الأهلي طالب وزارة التربية بضرورة استحداث انظمة جديدة من اجل تنظيم قبول الطلبة في الجامعات”.

واكد الوزير بحسب المصدر أن” الوزارة تعتمد نظام الاختبار للقبول في الجامعة التكنلوجيا”.

مشيرا الى أن “العمل جار لترصين مستوى الجامعات والكليات الأهلية إيمانا وتأكيدا على انسجام متطلباتها بما يتوافق وسياسات وتوجهات الوزارة وحاجة سوق العمل”.

وناقش المجتمعون توفير مساحات تتواءم وطبيعة مخرجات التعليم الأهلي عبر توفير التعيينات وإعداد آلية للترقيات العلمية الخاصة بملاكاتها التدريسية وبرامج الابتعاث.

يذكر في هذا الصدد ان نظام الامتحان الوزاري لصفوف السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الاعدادي غادرته العديد من دول العالم وانه مستمر في العراق منذ ما يقرب من سبعين سنة او يزيد، وسبب الأذى السنوي الكبير لملايين الطلبة وذويهم، ولعل من ابسط عوامل الأذى، القلق الذي يسيطر على الطلبة وذويهم عند ترقب النتائج، سيما اذا اعلن عن جزء من النتائج وبقيت أجزاء أخرى في ظهر الغيب كما حدث هذه السنة في نتائج السادس الابتدائي لانها أعلنت على مراحل ونتائج الثالث المتوسط، اذ أعلنت نتائج الامتحان الوزاري للثالث المتوسط في جانب الرصافة ببغداد، ولم يعلن حتى كتابة هذا الخبر في جانب الكرخ ببغداد اوالمحافظات الأخرى.