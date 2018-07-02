حقل الرميلة يشهد زيادة في إنتاج النفط للعام الثامن على التوالي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت هيأة تشغيل حقل الرميلة، امس الاثنين، زيادة إنتاج النفط من حقل الرميلة النفطي وللعام الثامن على التوالي.

وقال مدير الهيأة حسين عبدالكاظم حسين في تصريح صحفي ان “هناك تحسنا ملموسا في زيادة إنتاج النفط من حقل الرميلة النفطي وللعام الثامن على التوالي، حيث قدمنا تقرير الى وزارة النفط العراقية عن نسب إنتاج النفط والتي بلغ الإنتاج المقاس فيها 1.456 مليون برميل لليوم الواحد ومنذ العام 2017 وهو المعدل الأعلى منذ العام 1989”.

وأضاف أن “شركتنا قامت بإعادة 157 بئر كانت متوقفة لتنتج النفط من جديد، إضافة الى الاستمرار ببرنامج حقن الماء في المكامن بغية زيادة الإنتاج حيث بلغ معدل حقن الماء 723.000 برميل في اليوم”.

وأشار إلى أن “أهم الامور التي ساعدت على زيادة إنتاج نسبة النفط هونصب وتشغيل ضفة إنتاج جديدة ومتطورة في محطة عزل الغاز الثانية، فضلا عن تشييد محطة طاقة كهربائية خاصة بالرميلة، اضافة الى تطهير 14.8 كم2 من الأرض من المقذوفات غير المنفلقة ومعالجة وتطهير 650.000م2 من الأرض”.