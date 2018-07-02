العيسى يدعو الى عدم إخضاع التعليم الى التحاصص في الكابينة المقبلة

أكد على دعم البنية التحتية للمؤسسات الأكاديمية

متابعة الصباح الجديد:

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الرزاق العيسى الى عدم إخضاع وزارة التعليم ومؤسساتها الأكاديمية الى معايير التحاصص السياسي في الكابينة المقبلة.

واوضح الوزير في كلمة القاها في جامعة العميد خلال المسابقة التي اقامتها مساء يوم الاحد العتبة العباسية المقدسة لبحوث التخرج في النتاجات الطبية والهندسية لطلبة الجامعات العراقية إن توفير هذا المناخ الحاضن للطلبة المبدعين بمشاركة 60 منجزا طبيا وهندسيا من 31 جامعة حكومية وأهلية يجعل المسؤولية تضامنية بين الجميع لتعزيز ركائز النهوض في وطننا العزيز.

وأضاف العيسى أن وزارة التعليم العالي سعت الى جعل المؤسسات التعليمية علامة مميزة من خلال انجاز المشاريع والمبادرات وبرامج التعاون والتوأمة مع الجامعات العالمية وتوفير مساحات التحفيز للطلبة والتدريسيين وتكثيف الاشتغال العلمي الهادف الذي يعالج المشكلات المرصودة في الساحة العراقية مجددا الدعوة الى كل مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص الى تجسير علاقاتها الاستثمارية مع مؤسسات التعليم العالي في اطار ما يسهم بالافادة من مخرجات العملية التعليمية.

واكد العيسى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكل جامعاتها ومعاهدها وتشكيلاتها مؤسسات وجدت لتقديم المعارف والعلوم وأنها تحمل خصوصية لا تملكها الوزارات الأخرى داعيا الى عدم اخضاعها الى معايير التحاصص السياسي في الكابينة المقبلة ، مشيرا الى أن تلك المؤسسات لا يمكن أن يختزلها وزير أو مسؤول لأنها مؤسسات عريقة ولها تاريخ حافل بالقيم والانجازات والتقاليد الرصينة.

وفي هذا السياق شارك وزير التعليم العالي الدكتور عبد الرزاق العيسى ووكيل الوزارة الدكتور محمد السراج في تكريم الطلبة الفائزين في المسابقة التي حصدت بحوثهم في المجالات الطبية والهندسية المراتب الاولى فيما زار وزير التعليم والوفد المرافق له وممثلو العتبة العباسية معرض الأعمال والابتكارات الذي شارك فيه طلبة مبدعون من شتى الجامعات العراقية.

على صعيد متصل شارك وزير التعليم في احتفال التخرج الذي أقامته جامعة ذي قار لطلبتها ودعا مجالس المحافظات الى دعم البنية التحتية للمؤسسات الجامعية والأكاديمية.

والقى العيسى كلمة في حفل تخرج دورة النصر والتنمية إن وزارة التعليم العالي لن تدخر جهدا لدعم الجامعات ولاسيما جامعة ذي قار داعيا في الوقت نفسه مجالس المحافظات الى وقفة جادة وداعمة للمؤسسات الجامعية وأن لا يكتفي مسؤولو المحافظات ومجالسها بموقف المتفرج أو غير المهتم بهذه المؤسسات التي تقدم خدمات تعليمية جليلة واستتشارات علمية رصينة ، مؤكدا على أخذ هذه المؤسسات دورها الحقيقي في تأمين البيئة الاجتماعية والاقتصادية من أجل أن يمارس ابناؤنا حقهم في التربية والتعليم.

من جانبه أعرب رئيس جامعة ذي قار الدكتور رياض شنته عن تقديره العالي لحرص الوزارة على دعم الجامعات وتطوير مستوى الرصانة العلمية الذي يحقق أهداف المؤسسات الجامعية في تسويق خبراتها وخريجيها الى كل مؤسسات الدولة.

وكرم وزير التعليم العالي ورئيس جامعة ذي قار الطلبة الاوائل متمنين لهم شوطا مكللا بالنجاح والتوفيق في قابل أيامهم التي ينتظر منها انجازا يخدم المجتمع ويسهم في بناء بلدنا العراق.

ومن الجدير بالذكر ان دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اقامت ورشة عمل عن تطوير آليات القبول المباشر للسنة الدراسية 2019/2018 بمشاركة مديري التسجيل في الجامعات.

وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي الدكتور فؤاد قاسم محمد خلال ترؤسه الورشة، إن الوزارة تعمل على تطوير آليات القبول بما يعزز إجراءات وآليات التقديم على الخيارات المتوفرة ضمن قناة القبول المباشر ، مضيفا ان الوزارة تعمل ضمن إستراتيجيتها على تطوير مفردات برنامج القبول المركزي بما يؤهله لتوفير الفرص لجميع الطلبة ضمن السياقات المعمول بها.

وتضمنت الورشة آلية تقديم الطلبة للجامعات عبر برنامج نافذة القبول المباشر الذي أعدته دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة وكيفية إدخال جميع البيانات والمعلومات وتدقيقها والمصادقة عليها، فضلا عن بحث شؤون الطلبة في الدراسات الصباحية والمسائية في الجامعات.