الصناعة تبحث تطورات العمل في تأهيل مصانع الحديد والصلب بالبصرة

«النسيج والجلود» تنشئ خطا جديدا لإنتاج مادة الجبسونا

بغداد – الصباح الجديد:

عقد وكيل وزارة الصناعة والمعادن للتخطيط الدكتور محمد هاشم عبدالمجيد في مقر الوزارة اجتماعا حضره ممثلون عن شركة يو بي هولدنك التركية ومدير عام الشركة العامة للحديد والصلب لاستعراض تطورات العمل في مشروع تأهيل مصانع الحديد والصلب في محافظة البصرة ومناقشة عدد من المواضيع منها مايتعلق بموضوع فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بعقد التأهيل الموقع بين الطرفين ومراحل الانجاز المتحققة في تصنيع معدات المشروع وغيرها من القضايا ذات الصلة.

واكد الوكيل خلال الاجتماع على ضرورة الاسراع في تنفيذ مشروع التأهيل ضمن الفترة المحددة مع الالتزام بالطاقة الإنتاجية المتفق عليها والبالغة (500) الف طن سنويا من حديد التسليح وبمايجعل الشركة العامة للحديد والصلب من الشركات الرابحة والقادرة على تأمين رواتب منتسبيها ويمكنها من تحقيق الأرباح ، مشددا على ان وزارة الصناعة والمعادن ماضية بجهودها ومساعيها من اجل عودة العمل والإنتاج لمعامل الحديد والصلب في البصرة وإحياء هذه الصناعة الحيوية من جديد لتسهم في تطوير الصناعة العراقية ودعم الاقتصاد الوطني.

على صعيد متصل كشفت الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن الانتهاء من نصب خط جديد هو الاول من نوعه في العراق لانتاج مادة الجبسونا في معمل المنتجات الطبية في الحلة وانشاء معمل جديد للخياطة في محافظة ذي قار.

واعلن مدير عام الشركة المهندس احمد نجم الكعبي المباشرة بالتشغيل التجريبي لخط انتاج مادة الجبسونا بعد اكمال اعمال النصب من قبل مصنع نسيج الحلة بالتعاون مع الشركة المشاركة فلوتايتن البريطانية وبقيمة تصنيعية 100% ، مؤكدا ان الخط الانتاجي الجديد سيوفر متطلبات واحتياجات وزارة الصحة والبيئة والمذاخر والمستشفيات والعيادات الخاصة من هذه المادة ، مشيرا في الوقت ذاته الى وصول الدفعة الثانية من مكائن ومعدات معمل الخياطة التابع الى مصنع منسوجات ذي قار من منشأ تركي وتتضمن مكائن مختصة بتصميم وفصال وقص الاقمشة وغيرها من الملحقات الاخرى بموجب العقد المبرم مع شركة الرفل للمقاولات العامة المحدودة .

واشار المدير العام الى ان معمل الخياطة الجديد انشئ من الموارد الذاتية للمصنع المذكور وسيسهم في تعزيز الطاقات الانتاجية والموارد المالية للشركة وتغطية احتياجات المحافظات الجنوبية ومؤسسات وزارات الصحة والدفاع والداخلية من المنتجات الطبية ذات الاستعمال الواحد اضافة الى الملابس العسكرية.