قرض ومساعدات كندية بقيمة 600 مليون دولار للعراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن القائم بالأعمال الكندي في العراق اندرو تيرنر، امس الثلاثاء، ان بلاده باشرت بإجراءات منح العراق مساعدات إنسانية وقرضا ماليا بقيمة 600 مليون دولار، ضمن المساعي الدولية لتثبيت الاستقرار في البلاد.

وقال تيرنر في تصريح صحفي، إن حكومة بلاده “باشرت إجراءاتها المتعلقة بمنح العراق مساعدات انسانية بقيمة 400 مليون دولار، وقرضا ماليا بقيمة 200 مليون دولار”.

وبين ان “القروض ستكون طويلة الأمد، وتهدف إلى تطوير عمل الحكومات المحلية وتعزيز النظام اللامركزي في إدارة الدولة”، مضيفًا، أن “الجانب الإنساني سيكون لمساندة النازحين وتوفير المواد الغذائية والطبية ودعم جهود إزالة الألغام والمخلفات الحربية”.

ودعا تيريز الحكومة العراقية إلى “تبسيط إجراءات تسجيل الشركات العالمية للمساعدة في تسريع عملية التنمية”، مشيرًا إلى أن “كندا دعمت العراق بمبلغ 180 مليون دولار ضمن مبادرة الستراتيجية الكندية لدعم العراق التي انطلقت عام 2016”.

وأعلن عزم بلده “فتح مكتب في بغداد لمنح الفيزا والتمثيل التجاري، لما يمتلكه العراق من فرص كثيرة لاستقطاب الشركات والمستثمرين من خلال عوامل التنوع الديني والثقافي الذي يشبه المجتمع الكندي”.

وحصل العراق مؤخرا على عدة قروض لتمويل العمليات العسكرية ضد داعش وتعزيز السلم في المناطق المحررة وإزالة المخلفات الحربية والألغام.