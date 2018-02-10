الملف الأمني

استهداف دورية بعبوة في عرب جبور جنوبي بغداد * احباط هجوم إرهابي في قرية البو بكر شرقي بعقوبة

اعتقال ارهابي خلال محاولته الدخول الى كركوك * أحباط هجوم لمسلحين واعتقال 3 منهم شمالي الرمادي

بغداد – انفجار ناسفة

ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية امس السبت، بأن اثنين من عناصر الحشد العشائري أصيبا بانفجار عبوة ناسفة جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في منطقة عرب جبور التابعة الى منطقة الدورة، جنوبي العاصمة بغداد، انفجرت، ظهر يوم امس لدى مرور دورية تابعة للحشد للعشائري، ما اسفر عن اصابة اثنين من عناصرها بجروح مختلفة” ، لافتا الى ان “عناصر الدورية قاموا بنقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج .

ديالى – هجوم ارهابي

كشف عضو اللجنة الامنية في مجلس ديالى عبد الخالق العزاوي امس السبت، عن احباط هجوم لتنظيم “داعش” على نقطة مرابطة للحشد العشائري في محيط قرية البو بكر المحررة شمال شرقي قضاء ب‍عقوبة.

وقال العزاوي إن “تنظيم داعش حاول الهجوم على نقاط مرابطة للحشد العشائري في محيط قرية البو بكر في ريف ناحية العظيم، (60 كم شمال شرقي قضاء بعقوبة)، إلا ان الحشد العشائري، وباسناد من قوات الفرقة الخامسة، رصدت عن بعد تقدم الداعش وتم ايقاعهم في كمين” ، مضيفا أن “الحشد العشائري نجح في ضبط احدى عجلات داعش، والتي عثر بداخلها على بقع دماء كثيرة، ما يدلل على وقوع اصابات مباشرة في صفوف مسلحي التنظيم الذين هربوا باتجاه تلال حمرين .

كركوك – اعتقال ارهابي

افاد مصدر أمني في شرطة محافظة كركوك امس السبت، بإلقاء القبض على “المعاون الامني لولاية الانبار” في تنظيم “داعش” خلال محاولته الدخول الى المحافظة .

وقال المصدر إن “قوة من الامن الوطني في كركوك تمكنت، صباح يوم امس من إلقاء القبض على المعاون الامني في ولاية الانبار بتنظيم داعش، والذي قام بالهروب الى سوريا وتمكن من بعدها الذهاب الى تركيا ليشرف على علاج العناصر الارهابية هناك.

صلاح الدين – عملية امنية

اكد مصدر امني في شرطة محافظة صلاح الدين امس السبت ان قوات الحشد الشعبي نفذت عملية امنية طهرت خلالها عدة مناطق شرق قضاء الطوز من العبوات الناسفة، فيما عثرت على أسلحة وإعتدة مختلفة فيها.

وقال المصدر ان “الحشد الشعبي/ اللواء 16 اكمل تطهير طريق التلال من نوجول قادر كرم وقرية قلخاني الصغير وقلخاني الكبير وتلال المحادية للقرى” ، مضيفا ان “قوات اللواء عثرت على اعتدة وأسلحة متوسطة وخفيفة في تلك المناطق “.

الانبار – هجوم مسلح

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة الأنبار امس السبت، أن القوات الأمنية أحبطت هجوما لمسلحين على مقر فوج لشرطة الأنبار واعتقلت ثلاثة منهم شمالي الرمادي.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن “مسلحين هاجموا في ساعة متأخرة من ليلة امس الاول ، بقاذفات اربي جي سفن واسلحة مختلفة على مقر الفوج التاسع لشرطة الانبار في شارع 40 الحولي الشمالي لمدينة الرمادي”، مبينا أن “القوة ردت على المهاجمين”.

ميسان – عمليات دهم

اكدت مديرية شرطة محافظة ميسان امس السبت ان مفارز امنية القت القبض على اربعة متهمن في ميسان ضمن عملية نوعية واحالتهم للقضاء.

وقال قائد شرطة محافظة ميسان والمنشآت اللواء الحقوقي ظافر عبد راضي دواي في تصريح خاص للصباح الجديد لقد تم تنفيذ عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة أسفرت عن القبض على متهمين اثنين متخصصين بجرائم السرقات في المحافظة وأخر مطلوب على وفق المادة (59) أصول وشخص يشتبه به خلال عملية القبض نفذها مفارز مشتركة من شرطة مكافحة الأجرام وسرية سوات وتم احالتهم للقضاء.

ذي قار – عمليات دهم

اعلن قائد عمليات الرافدين اللواء علي ابراهيم دبعون امس السبت عن اعتقال خمسة مطلوبين للقضاء بتهم “الارهاب” في محافظتي ذي قار وواسط.

وقال اللواء دبعون إنه “نتيجة لتعاون المواطنين وتبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق الدائم بين استطلاع الرافدين والوكالات الامنية ضمن قاطع عملياتنا ومتابعة الحركات الدينية المشبوهة والمتطرفة تم وبالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ذي قار من القاء القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين للقضاء على وفق المادة 4 ارهاب اثنان منهم من سكنة ناحية الدواية والثالث من سكنة قضاء قلعة سكر شمال الناصرية”.