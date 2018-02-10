توزيع الجنوب تنجز الصيانة الاستباقية لمغذياتها برفع التجاوزات

كهرباء البصرة تواصل تأهيل محطـة ديزلات القرنة

متابعة الصباح الجديد:

أنجزت الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء ميسان التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب أعمال الصيانة الاستباقية لمغذي نهاوند (11 ك. ف ) شمال مدينة العمارة .

واوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء الدكتور مصعب سري المدرس ان الحملات تضمنت رفع (160) حالة تجاوز على الشبكة الكهربائية شملت منطقة الجمعيات (شارع السيد, وشارع التربية ), الى جانب تنظيم (30) اشتراكاُ جديداً للمواطنين على النظام الاصولي .

كما تمكنت الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء ميسان من ادخال محطة ثانوية جديدة 33/11 ك.ف للعمل في قضاء علي الغربي شمال مدينة العمارة, وتضمنت الاعمال نصب قواعد لمحولات القدرة الرئيسية بعدد (2) ذات سعة (31.5 أم . في . أي ) مع قاعة السيطرة من حيث الجدران والسقوف لغرف المراقبين مع ملحقاتها ونصب جميع المعدات الكهربائية الخاصة فيها ، مضيفاً ، بان المحطة سيخرج منها (14) مغذي (11 ) ك.ف.

واضاف المدرس ان المحطة سوف تغذي هذه المحطة مغذيات (11) ك.ف الأمير ، المدينة ، الصدر ، منها ، فيما سيتم تغذية (3) مغذيات أخرى و التي هي « ألجواهري ، الفهاديه ، الحكيم « في الأيام القادمة, وان الهدف من نصب المحطة لضمان استقرار التيار الكهربائي في قضاء علي الغربي, فضلاً عن رفع (418) حالة تجاوز مصنفة ( 338) منزلي و(37) تجاري و (43) زراعي.

وفي سياق ذي صلة, تواصل الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع ذي قار التابعة للمديرية العامة لمذكورة حملاتها لرفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية, اذ تم رفع (1665) حالة تجاوز مصنفة (1415)حالة تجاوز منزلي و (188) تجاري و(62) زراعي, الى جانب اخذ (1256) تعهداً خطياً على المواطنين المتجاوزين وتنظيم (386) اشتراكاً أصولياً للمتجاوزين من سكنة المناطق العشوائية .

واشار الى إن الهدف من تنفيذ هذه الحملات هو للقضاء على ظاهرة التجاوز على الشبكة الكهربائية لتقليص نسبة الضائعات والهدر الحاصل في الطاقة وتنظيم عملية الاستهلاك بما يؤمن التوزيع العادل للطاقة بين المواطنين ويضمن استمرارية التيار الكهربائي.

اعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء الدكتور مصعب سري المدرس, مبيناً, ان الاعمال تضمنت نصب محولة سعة (400 ك.ف) عدد (2), الى جانب نصب (6) اعمدة ضغط عالي مختلفة الانواع, ومد سلك ألمنيوم (120 ملم) بمسافة (400 م), اضافة الى نصب (6) جنلات حديد بطول(1,20 م و 1,40م ), وكذلك مد سلك نحاس حجم ( 50ملم ) بطول (70 م) مع سحب ألأسلاك المتدلية .

كما تواصل الملاكات المذكورة حملاتها برفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية اذ تم رفع (361) حالة تجاوز مصنفة على (172) منزلي متجاوز على خط واحد و (54) منزلي متجاوز على اكثر من خط و(58) متجاوز منزلي نظامي و (77) حالة تجاوز موزعة بين تجاري وزراعي وصناعي, فضلاً عن تنظيم (47) اشتراكاً للممتجاوزين على خط واحد من الصنف المنزلي, واخذ (5) تعهدات للمتجاوزين على اكثر من خط .

وفي السياق نفسة تواصل الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء البصرة التابعة للمديرية العامة لمذكورة حملاتها برفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية, اذ تم رفع (200) حالة تجاوز على الشبكة الكهربائية في منطقة الجمعيات, الى جانب تنظيم (25) معاملة جديدة للمواطنين على النظام الاصولي, اضافة الى نصب عدد من المقاييس الكهربائية واستبدال التالف منها .

وقال المدرس ان الاعمال تضمنت صيانة المحرك (12) و تنظيف الشاحن التوربيني, الى جانب فتح السلندرهيد للمحرك الأول وعزل قاطع الدورة الواطئ وفحص وتنظيف المحركات الكهربائية, اضافة الى استبدال الاورنك وعزل المحولة المساعدة, وستسهم هذه الاعمال بزيادة انتاج الطاقة الكهربائية و استقرار التيار الكهربائي.