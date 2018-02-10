العراق يشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي العربي في القاهرة

متابعة الصباح الجديد:

اعلنت وزارة التجارة ترؤس وزير التجارة الدكتور سلمان الجميلي اجتماعات الدورة الاعتيادية 101 المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للمستوى الوزاري في القاهرة والذي اختتمت اجتماعات دورته المائة امس السبت برئاسة جمهورية السودان

وقال وزيرالتجارة الدكتور سلمان الجميلي ان جدول اعمال الاجتماع على المستوى الوزاري تضمن 20 بندًا ما بين اقتصادي واجتماعي وتقرير الأمين العام للجامعة العربية بشأن متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ100 للمجلس ونشاط الأمانة العامة بين الدورتين .

واضاف الوزير ان الاجتماع تضمن ايضا مناقشة الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الاعتيادية الـ29 المقررة اقامتها في الرياض في اذار المقبل والإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة عام 2019 ومتابعة تنفيذ قرارات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية الافريقية الرابعة في «مالابو» 2016 إلى جانب متابعة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية عام 2015، والإعداد لهذه القمة في دورتها الخامسة في فنزويلا خلال العام الحالي ، اضافة الى ان جدول الاعمال تضمن كذلك بندًا عن التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة.

واوضح الوزير أن محور أعمال الدورة الرئيسة هو منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي حيث تم التوقيع على اتفاقية التعاون الجمركي العربي من قبل المملكة العربية السعودية وهي اول دولة وقعت على الاتفاقية وحثت بقية الدول على توقيعها للسيطرة على التهرب الضريبي والجرائم الجمركية وتسهم هذه الخطوة لدخول الدول في الاتحاد الجمركي العربي للسيطرة على الاجراءات الجمركية العربية بشكل اوسع واكبر اضافة الى مناقشة بند الاستثمار في الدول العربية ومشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت الوزير الى ان الاجتماع ناقش بنداً مقدمًا من العراق والأردن حول الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة لهم وموضوع التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية اضافة الى الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تناولها اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين والمواضيع الاخرى المقررة ضمن جدول الاعمال ، مشيراً الى انه وجه الدعوة للدول العربية للمشاركة في مؤتمر المانحين الذي سيعقد يوم غد الاثنين في الكويت لدعم العراق في اعمار المناطق المحررة من عصابات داعش الارهابية .

وكان الأمين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية بدر الدين علالي القى كلمة امام الجلسة التي عقدت برئاسة السودان اشار فيها الى ان الاجتماع ناقش عددا من البنود يأتي في صدارتها تحضير الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته (29) المقررة في مارس / اذار المقبل بالسعودية”.

كما ناقش الاجتماع الاعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة اضافة الى مقترح أردني حول انشاء المجلس الأعلى للسكان والتنمية في الدول العربية والذي تم احالته الى الدول العربية لمزيد من الدراسة.