ديربي خليجي 25 فوز حقيقي

الفوز الذي حققه منتخبنا الوطني على حساب نظيره الأزرق الكويتي في اللقاء الودي الذي احتضنته محافظتنا العزيزة البصرة مؤخرا، الذي يأتي ضمن الجهود الداعمة لتضييف العراق لملف كأس الخليج العربي بالنسخة 25، اسهم في رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين وزاد من طموحاتهم بالمنافسة.

المستوى المتميز الذي قدمه الاسود الذي عاد بنا لذاكرة انتصارات الكرة العراقية كما كان له مردوده الإيجابي في تعزيز الثقة ورفع المعنويات للاعبينا سيما انهم مقبلون على العودة لمنافسات آسيا المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022 وأمم آسيا في الصين 2023 .

كما كان التفوق الذي تميز به منتخبنا علامة ايجابية على صعيد الاستحواذ وصناعة الفرص واستثمارها في التسجيل فقد ساهم الثنائي محمد قاسم وعطوان وكرة محمد قاسم التي هددت مرمى الأزرق في الثلث الأخيرة من الشوط الثاني في حسم المباراة لصالح منتخبنا الذي أكد بما لا يقبل الشك انه يسير بالاتجاه الصحيح بقيادة كاتانيتش الذي يتمتع بالذكاء وامكانيات تدريبة عالية وشكل فني جيد و قراءة للخصم فقد تجلى ذلك بوضوح في إشراك اللاعبين الشباب في تشكيلة المنتخب الوطني الذين قدموا أداء أبهرت مستوياتهم الجميع ما يلزم اتحاد اللعبة بوضع واستراتيجية تأخذ على عاتقها الاهتمام ورعاية الشباب للحصول على مواهب قادرة على حمل طموحات و امال المستديرية .

وعلى كاتانيتش التركيز على الاستحقاقات الخارجية القادمة لأننا ما زلنا في منتصف الطريق وكرة القدم عالم ملىء بالمفاجاءات وعلينا أن لا نركز في المنافسات لمجرد الفوز خصوصا مع وجود فرق أخرى قوية ربما تتغير معها الحسابات في التصفيات المشتركة لكأس العالم وآسيا.

وهذا يتطلب بذل مزيدا من الجهود والعمل الجاد من أجل تطور وازدهار الكرة لتقديم الافضل .

سمير السعد