الاتصالات تزيل التجاوزات على شبكة الكابل الضوئي في بغداد

بغداد _ الصباح الجديد:

باشرت مديرية اتصالات الرصافة التابعه لشركة الاتصالات والمعلوماتية إحدى تشكيلات وزارة الاتصالات بازالة التجاوزات الحاصلة ضمن الرقعة الجغرافية التابعة للمديرية في منطقة الحبيبية والاورفلي المزودة بخدمة الكابل الضوئي والمحالة لشركة iQ networks المنفذة لمشروع النفاذ الضوئي في جانب الرصافة حيث ان الملاكات في مديرية اتصالات الرصافة وحسب التوجيهات الصادرة من الوزارة وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية في منطقة الحبيبية والاورفلي بالنتسيق مع قيادة عمليات بغداد قامت بازالة جميع التجاوزات الحاصلة ضمن محلة ٥٣٧ والتي تضمنت ازالة الكابينات والكابلات الضوئية المخالفة للضوابط والتعليمات والتي تم رفع المخالفات من أعمدة الكهرباء واعلى المنازل والتقاسيم .

هذا وقد نفذت الوزارة العديد من الحملات بازالة جميع التجاوزات لتشمل جميع مناطق بغداد الرصافة ومحاسبة المخالفين ضمن الضوابط القانونية التي وضعتها شركة الاتصالات والمعلوماتية . يذكر ان شركة iQ network المشغلة لمشروع النفاذ الضوئي في جانب الرصافة قد تعاقدت مع وكلاء وموزعين لها في المناطق المشمولة بالمشروع لغرض التشغيل وتقديم افضل الخدمات إلى المواطنين .

على صعيد متصل تصاعدت وتيرة العمل للجان رفع التجاوزات في مديرية إتصالات الكرخ وبأشراف مباشر من المهندس ليث محمد عبد الواحد برفقة ملاك شعبة التراسل وفرق هيئات ازالة التجاوزات المشكلة من بدالات (الصالحية ، الداوودي ، الدورة ، المأمون ، الكاظمية ) اذ تم ازالة بوكسات عدد 10 التي تم نصبها من دون موافقات رسمية وتم ايداعها في مخازن الدائرة إضافة إلى قطع عدد من الكابلات الهوائية المخالفة للتعليمات التي اصدرتها الشركة العامة للإتصالات والمعلوماتية .

وتستمر هذه الحملة لحين التخلص من جميع التجاوزات على شبكة النفاذ الضوئي بهدف الحفاظ على المال العام ، لاسيما انه تم إنذار أصحاب الابراج المخالفين وأخذ تعهدات خطية بعدم تكرار التجاوزات وفي حالة تكرار ذلك سيتم اتخاذ جـميع الإجراءات القـانونية بحقـهم ، وشملت الحمـلة عـددا من المناطق ضمن الرقـعة الجغرافية للـمـديرية ومـواقـع العـمل الـتـابـعـة لـها وهـي جـسر الجـادريـة من جانب الـكـرخ والقادسـية وذلـك من أجـل القضـاء عـلى عملـيات التـجـاوز الـتـي تـؤدي إلى ضـعف الخـدمـات المقدمـة الـى جـميع شـرائح المجتـمـع .