97 % نسبة الأنجاز في تأهيل وتوسيع طريق محمد القاسم في البصرة

يبدأ من تقاطع مستشفى الفيحاء وحتى منطقة الشعيبة

البصرة _ سعدي السند :

بلغت نسبة الأنجاز في مشروع تأهيل وتوسيع طريق محمد القاسم في البصرة الذي يبدأ من تقاطع مستشفى الفيحاء (العسكري سابقا ) الى تقاطع مصفى الشعيبة 97% .

ستبلغ نسبة 100% نهاية شهر كانون الثاني الجاري

واوضح مدير هيئة تنفيذ المشروع المهندس جعفر صادق لـ»الصباح الجديد» ان هذا المشروع الذي تنفذه شركة آشور العامة للمقاولات الأنشائية ستبلغ نسبة 100% نهاية شهر كانون الثاني الجاري ، اذ تضمن العمل تأهيل وتوسيع الطريق الذي يبلغ طوله 17 كم بواقع عرض 12,5 م وليصبح مع الأكتاف 15م وقد نفذت جميع الأعمال على وفق المواصفات العالمية في أعمال الطرق والجسور والمعتمدة في أكثر دول العالم تقدما وقد خضعت جميع المواد التي دخلت في الأعمال الى فحوصات مختبرية دقيقة في المختبر القومي التابع لوزارة الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة اضافة الى مختبر شركة نفط البصرة .

تفاصيل المشروع

وأكد أيضا لقد هيأنا وبشكل عاجل ومدروس كل التفاصيل التي تحقق أنجاح هذه المهمة عند مباشرتنا بالمشروع في 9/7/2017 خصوصا وان الشركة بخبرتها وخبرة ملاكاتها بالأختصاصات التي تتعامل بها تمتلك روعة الأداء الدقيق للأعمال التي توكل لها ، والمشروع عبارة عن جزءين بمرحلة واحدة وشمل الشارع من البداية حتى النهاية فباشرنا بالجزء الأول الذي يبدأ من تقاطع مستشفى الفيحاء (العسكري سابقا) الى جسر محمد القاسم وبطول 5 كم وقد تضمن العمل رفع الاسفلت القديم وانشاء طريق جديد مع اكسائه بثلاث طبقات ( أساس ورابطة وسطحية) وتتخللها بنية تحتية من عبارات كونكريتية لمياه الامطار وعبارات مستقبلية لصالح عدد من الشركات ومنها شركة الانابيب النفطية وشركة مصافي الجنوب .أما الجزء الثاني فقد بدأ عبر جسر محمد القاسم وأنتهى بتقاطع الشعيبة وبطول 10 كم وتضمن في البدء رفع وقلع الاسفلت المتضرر مع تعريض الشارع ليصبح 10,5م تبليط وتضاف اليه أكتاف من الجانبين وشمل ايضا البنى التحتية من عبارات كونكريتية لمياه المطار وعبارا ت مستقبلية لشركة الانابيب النفطية وشركة مصافي الجنوب وقد شارك في الأعمال 137 مهندسا وفنيا وسائقا وأجراء يوميين مع (67) آلية تخصصية ومنها حادلات وفارشات وكريدرات وحفارات وسيارات حوضية وشفلات مع معملين للأسفلت .

متابعات وزيارات متواصلة للمشروع من مدير الشركة

واضاف مدير هيئة تنفيذ المشروع المهندس جعفر صادق أيضا قائلا هناك متابعة وزيارات متواصلة للمشروع من قبل المهندس علي عبدالواحد مدير عام شركة آشور للمقاولات ومعاونه المهندس حسين علي عبود أضافة الى الجهة الأشرافية التابعة لشركة نفط البصرة ويرأسها المهندس علي طرار وبأشراف المهندس صلاح مهدي معاون مدير عام شركة نفط البصرة وهناك متابعة أيضا من شركة مصافي الجنوب وشركة الأنابيب النفطية وشركة المنتجات النفطية .

تكملة للمشروع بممرين وبطول 2كم

وأختتم المهندس جعفر حديثه بالقول هناك تكملة للمشروع حصلت قيها موافقة ثامر الغضبان وزير النفط من خلال الطلب الذي تقدم به مدير عام شركة مصافي الجنوب ومقرها في الشعيبة وستتم المباشرة به أوائل شهر شباط المقبل وتتضمن تأهيل وتوسيـع مسافة من تقاطـع مـصفى الشعيبة الى تقـاطع سكة القطار في مـحطة قـطار المـربد علما ان المـمـر الأول تـم أنـجـازه لنعمل على أنجاز الممر الثاني.