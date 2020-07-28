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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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نائب: لن نسكت عن ملف شركات الاتصالات وتجديد رخص الهاتف النقال

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد

أكد النائب عن تحالف عراقيون أسعد المرشدي، أن ملف شركات الاتصالات وتجديد الرخص لها من قبل الحكومة لن يتم السكوت عنه.

وقال المرشدي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد امس الاثنين، إن تجديد رخص شركات الاتصالات من قبل حكومة الكاظمي أمر لا يمكن القبول به، خاصة أن هناك مبالغ كبيرة بذمة هذه الشركات.

وأضاف أن ملف تجديد الرخص لن يتم السكوت عنه، حيث سيتخذ البرلمان اجراءاته بهذا الخصوص من اجل إيقاف تجديد الرخص لشركات الاتصالات.

وبين أن شركات الاتصالات تقف خلفها شخصيات في الداخل والخارج ودول إقليمية ، ومن المرجح ان إيرادات شركات الاتصالات تمول بعض الكتل السياسية ، وقد يكون رئيس الوزراء قد تعرض لضغوط لتجديد رخص شركات الاتصالات.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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