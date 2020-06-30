انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات بكورونا وأكثر من نصف أسرة صحة الكرخ باتت شاغرة

تناقصت إلى ما دون ألفي إصابة

بغداد- الصباح الجديد

شهد امس الإثنين انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا مقابل تزايد حالات التعافي، وفيما أوردت دائرة صحة الكرخ ان اكثر من نصف اسرتها المخصصة للمصابين بكورونا باتت شاغرة، أعلنت وزارة الصحة ان الإصابات اليومية بكورونا، انخفضت امس إلى ما دون ألفي إصابة يوميا.

وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه امس إن “هناك انخفاضا ملحوظا في عدد الاصابات تقابله زيادة كبيرة في عدد المتشافين”.

وأضاف أن “أكثر من نصف عدد الأسرّة المخصصة لمرضى كورونا شاغرة في دائرتنا”.

وسجلت بغداد/الكرخ 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وشفاء 280 حالة، ووفاة 7 أشخاص.

وأعلنت وزارة الصحة بدورها امس الاثنين تسجيل 1749 إصابة و83 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في حصيلة منخفضة نسبياً مقارنة بالأيام الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “تم تسجيل 1749 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد موزعة في بغداد / الرصافة 241، بغداد/الكرخ184، مدينة الطب 2، النجف 87، السليمانية 95، أربيل 40، دهوك 4، كربلاء 84، كركوك 50، ديالى 57، واسط 56، بابل 82، البصرة 218، ميسان 124، الديوانية 138، ذي قار 200، الأنبار 5، نينوى 12، صلاح الدين 50، المثنى 20”.

وأضاف أن حالات الشفاء بلغت 1852 متوزعة في بغداد/الرصافة 292، بغداد/الكرخ 461، النجف 48، السليمانية 14، أربيل 27، كركوك 31، كربلاء 57، ديالى 66، واسط 240، البصرة 127، ميسان 114، بابل 30، ذي قار 163، الديوانية 16، الانبار 91، نينوى 21، صلاح الدين 33، المثنى 21″.

وأشار البيان إلى أن عدد الوفيات بلغ 83 حالة متوزعة في بغداد/الرصافة 19، بغداد/ الكرخ 8، مدينة الطب 6، النجف 1، السليمانية 4، أربيل 2، كربلاء 3، كركوك 3، ديالى 7، واسط 5، البصرة 6، ميسان 6، بابل 3، الديوانية 1، ذي قار 4، الأنبار 1، المثنى 1، صلاح الدين 3.

وبهذا تكون حصيلة عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد 47151 وحالات الشفاء 22974، والوفيات 1839 شخصاً.