الوسط الرياضي يشارك «الصباح الجديد» الاحزان برحيل رئيس تحريرها الاستاذ إسماعيل زاير

نعت الاوساط الرياضية والإعلامية رحيل الاستاذ إسماعيل زاير رئيس تحرير صحيفة (الصباح الجديد)، مؤكدين ان الوسط الإعلامي العراقي خسر قامة كبيرة لها حضورا واسعا، مشيدين بدوره في تقديم مادة صحيفة وإعلامية مهنية معتدلة لم تنحازم إلى جهة على حساب جهة اخرى، فكسب بذلك احترام الجميع.وهنا نص التعازي والبرقيات من المؤسسات والشخصيات الرياضية والإعلامي:

الهيأة التطبيعية

تتقدمُ الهيأة التطبيعية بأصدق المواساة وأحر التعازي للوسط الصحفي لرحيل القامة الإعلامية الكبيرة (إسماعيل زاير) الذي كان من المساهمين في بناء العراق الجديد، والمدافعين عن حقوق أبناء الشعب كافة، ويُعد رحيله خسارةً لا تعوض للصحافة العراقية.

تغمده الله بواسع برحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون

اللجنة البارالمبية

تشارك اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية أحزان الوسط الاعلامي العراقي برحيل الاستاذ اسماعيل زاير صاحب احد الصحف العراقية التي ظهرت للشارع الاعلامي والمجتمع العراقي في البواكير الاولى للتغيير السياسي الذي شهده العراق عام ٢٠٠٣ الا وهي جريدة الصباح الجديد.

وفي الوقت الذي تُعزي البارالمبية العراقية بشخص رئيسها الدكتور عقيل حميد والمكتب التنفيذي للجنة تتمنى ان يتواصل النهج الاعلامي المتزن والمهني الذي خطه الراحل رحمه الله وان تبقى الصباح الجديد منارا متقدا لتواصل المسيرة الاعلامية التي انتهجتها طوال سنواتها الماضية.انا لله وانا اليه راجعون والرحمة والغفران للفقيد والله يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

نادي الحسين الرياضي

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العلي العظيم

يتقدم رئيس مجلس أندية مدينة الصدر ورئيس الهيئة الإدارية لنادي الحسين الرياضي كامل زغير، بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الراحل والاسرة الصحفية (أسماعيل زاير) رئيس تحرير صحيفة الصباح الجديد.. تغمده الله بواسع برحمته والهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان..أنا لله وأنا إليه راجعون

د. علي سموم/ حكم دولي بكرة السلة

إن الموت حقٌّ على كل إنسان لقوله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ.فهذه هي سنة الحياة تأتينا أيام بهيجة وأيام مليئة بالأحزان لمصاب ما، وليس هناك أعظم مصاب من فقدان شخص عزيز، وما يمكننا فعله سوى التعزية والمواساة ، لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.. بلغنا نبأ رحيل الاخ والاستاذ اسماعيل زاير ونحن في اشد الحزن عليه ، اللهم أرحمه و اغفر له و أبدله داراّ خيراّ من داره و أهلاّ خيراّ من أهله اللهم اغفر لفقيدنا و تقبّل منه.

يوسف فعل

رحيلُ الصحفي الكبير (إسماعيل زاير) سيُحدث فراغاً من الصعبِ تعويضه في الصحافةِ العراقية، فالراحلُ استطاعَ بحنكته وبراعته وقلمه الرشيق بناءَ المؤسسات الصحفية التي عملَ فيها بجدارةٍ وببراعةٍ متناهيةٍ، فقد كان المدافعَ عن حقوقِ الفقراء والمواطنة والحرية من خلال مقالته اليومية الجميلة. وكذلك محاربته للطائفية المقيتة والإرهاب والفساد، وطرحه الآراء والأفكار الناضجة التي تفكك أكبر الأزمات.رحم لله الراحل الكبير (إسماعيل زاير)، وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

الإعلامي محمد نجم الزبيدي

نتقدم إلى اسرة صحيفة الصباح الجديد المعطاء وإلى اسرة الراحل الاستاذ اسماعيل زاير باحر التعازي ونسأل الله ان يرحمه برحمته الواسعة ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، انا لله وانا إليه راجعون.

الإعلامي كريم درويش

رحيل الاستاذ إسماعيل زاير الإعلامي العراقي ورئيس تحرير صحيفة الصباح الجديد، يعد خسارة كبيرة للوسط الإعلامي، سيما لما يمتاز به من مهنية في الطرح والتفاعل مع القضايا التي تخص الوطن ودعم الجوانب الإيجابية في مسيرة الصحيفة التي يترأسها منذ العام 2004.

اننا في الوقت الذي ننعاى رحيل الأستاذ اسماعيل زاير، نبتهل إلى الباري جل وعلا ان يتغمده برحمته الواسعة ويلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان ولاسرة صحيفة الصباح الجديد والزملاء العاملين فيها ان يواصلوا النهج المعتدل ذاته وان يسهموا في تعزيز النجاحات اتي تحققت للصحفية.

الإعلامي سيف المالكي

أتقدم بأحر التعازي وخالص المواساة إلى الاسرة الصحفية والوسط الاعلامي لوفاة القامة الاعلامية الكبيرة والقيمة الانسانية الاستاذ اسماعيل زاير .. مبتهلين إلى الباري جل في علاه أن يتغمده بواسع رحمته، ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون.