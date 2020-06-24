الزوراء يخلد الراحل أحمد راضي على طريقته الخاصة

برقيات تعزية متواصلة بالفاجعة التي ضربت الوسط الرياضي

متابعة الصباح الجديد:

قررت إدارة نادي الزوراء شطب رقم 8 من قائمة الفريق تخليدا لنجم الكرة العراقية الراحل أحمد راضي.وقدم قائد الفريق مهند عبد الرحيم الذي ارتدى الموسم الماضي رقم 8 مقترحا يقضي بشطب الرقم من القائمة ليبقى مسجلا باسم النجم الراحل أحمد راضي.

ونال مقترح مهند قبولا كبيرا من الإدارة والتي وصفته بأقل ما تقدمه للراحل أحمد راضي والذي قدم للزوراء والكرة العراقية الكثير.وأوضحت إدارة الزوراء في بيان أنها ستقدم طلبا لوزارة الشباب والرياضية لتسمية ملعب النادي باسم الراحل أحمد راضي.يشار إلى أن أحمد راضي تميز بالرقم 8 في نادي الزوراء والمنتخب العراقي.

من جانبها، أعلنت رابطة اندية الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، الحداد ثلاثة أيام على رحيل نجم الكرة العراقية أحمد راضي.وذكرت الرابطة في بيان تلقته السومرية نيوز، “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى مجموعة أندية الدوري الممتاز رحيل نجم الكرة العراقية أحمد راضي بعد صراع مع فايروس كورونا”.وأضافت أن “مجموعة أندية الدوري الممتاز، تعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام اكراماً لرحيل ساحر الكرة أحمد راضي”.

واعلن نادي الشرطة الرياضي، تعليق انشطته والحداد ثلاثة ايام حداداً على رحيل النجم الدولي السابق احمد راضي.

وذكر النادي في بيان تلقته السومرية نيوز، “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. تنعى الهيأة الادارية ل‍نادي الشرطة وملاكاتها التدريبية والادارية والرياضية وجماهيرها فقيد العراق والرياضة العراقية النجم الكروي الراحل ((أحمد راضي)) وتعزي عائلته ومحبيه والشعب العراقي والوسط الرياضي على وجه الخصوص”.اضاف النادي “بهذه المناسبة الأليمة تعلن ادارة نادينا تعليق كافة أنشطتها والحداد العام لمدة ثلاثة أيام حداداً على روح الفقيد.. إنا لله وانا اليه راجعون”.

إلى ذلك، نعى فاتح ذكي، المدرب السوري، أسطورة الكرة العراقية أحمد راضي، الذي توفي الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال ذكي في تصريحات صحفية: “راضي كان قمة في العطاء والالتزام، قدم الكثير للكرة العراقية والعرب يتذكرون هدفه في مونديال 1986، كما ساهم في العديد من الإنجازات لأسود الرافدين”.

وتابع: “كان مثالا وقدوة للكثير من اللاعبين العرب، من خلال عطائه وتواضعه وأخلاقه ونصائحه لجيل الشباب، ولذلك أتمنى من اتحاد الكرة العراقي، إطلاق اسمه على أحد الملاعب الجديدة، وكذلك تنظيم دورة ودية للمنتخبات تقام بشكل سنوي، تحمل اسمه لتخليد ذكراه”.

وختم: “بكل تأكيد لن ينساه أحد، وسيبقى خالداً في الذاكرة، لأنه نجم استثنائي في تاريخ الكرة العراقية والعربية، وهو لم يكرم حياً ويجب أن يكرم بعد رحيله”.

وقدّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل خالص تعازيه ومواساته في وفاة نجم الكرة العراقية السابق أحمد راضي، الذي انتقل إلى رحمة الله الأحد.

وقال المسحل في خطاب بعثه لرئيس الهيئة التطبيعية المكلفة بإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم: “نيابةً عن كافة منسوبي الاتحاد السعودي وكرة القدم السعودية أقدّم التعازي للشعب العراقي والوسط الرياضي العراقي والخليجي والعربي بفقدان قيمة رياضية كبيرة”.وتابع: “كان للراحل دور بارز في تحقيق المنتخب العراقي العديد من الإنجازات الرياضية”.واختتم: “أسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة ولأسرته الكريمة الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.