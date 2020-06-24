بايرن ميونيخ يستعيد ألكانتارا قبل لقاء ليفركوزن في نهائي الكأس

انخفاض عائدات الكرة الألمانية من البث التليفزيوني

ميونيخ ـ وكالات:

يستعد بايرن ميونخ للمشاركة في مباراة نهائي كأس ألمانيا أمام باير ليفركوزن يوم 4 تموز المقبل بقوته الضاربة.ويأمل الفريق البافاري في مشاركة لاعبه الإسباني تياجو ألكانتارا في المباراة، وذلك بعدما بدأ اللاعب الركض حول الملعب للمرة الأولى منذ تعافيه من الإصابة والعملية الجراحية التي خضع لها.

ومنح هانز فليك المدير الفني لبايرن لاعبيه راحة من التدريبات امس، لكن تياجو أدى بعض التدريبات الخفيفة بالركض حول الملعب للمرة الأولى منذ تعافيه من الإصابة.وكان تياجو “29 عاما” خضع لجراحة أعلى الفخذ بعد مباراة الفريق أمام أنتراخت فرانكفورت في المربع الذهبي لكأس ألمانيا قبل أسبوعين.

وفيما كان متوقعا أن يغيب اللاعب عن الملاعب 3 أسابيع بعد هذه الجراحة، عاد تياجو امس للتدريبات الخفيفة ما يعني أن فليك قد يعتمد عليه في نهائي كأس ألمانيا.

من جانب اخر، ستضطر الأندية الـ36 المنافسة بدوري الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم في ألمانيا للمضي قدمًا بعائد مالي أقل من حقوق البث التليفزيوني بداية من موسم “2021-2022″، ولمدة 4 مواسم.

وكشف كريستيان شيفرت، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني اليوم الإثنين، عن تفاصيل مناقصة حزمة حقوق البث التليفزيوني، التي تبلغ عوائدها 4.4 مليار يورو، أي أقل بـ200 مليون يورو عن المناقصة السابقة.

وظهر شيفرت راضيًا بقيمة المناقصة برغم انخفاض قيمتها، وقال: “النتيجة جيدة للغاية وتمنح الدوري القدرة على التخطيط، هذه القيمة أيضا منافسة للغاية مقارنة بالدوريات الكبرى الأخرى”.

وظلت شبكة “سكاي” الشريك الأهم لمحتوى الكرة الألمانية، رغم انخفاض عدد المباريات التي ستبث عبر الشبكة وفي المستقبل ستبث “سكاي” 200 مباراة بالبوندسليجا بجانب كل مباريات دوري الدرجة الثانية والبث المتزامن للدوريين.ورفعت منصة “دازن” الالكترونية عدد المباريات التي ستبثها إلى 106 مباريات من خلال المباريات التي تقام يومي الجمعة والسبت.

وتستمر قناة “ايه ار دي” و”زد ديي اف” في بث أهم لقطات المباريات.كما فازت قناة “سات1” المجانية بحق بث 9 مباريات على الهواء بما في ذلك كأس السوبر ومباريات بالجولات الأولى و17 و18.كما تبث قناة “سبورت1” المجانية 33 مباراة بالدرجة الثانية تقام مساء السبت، في بث مواز مع “سكاي”.

إلى ذلك، وجه شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الشكر إلى أندية الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) على الترويج لتطبيق التحذير من كورونا.

وقال زايبرت لمحطة (سكاي):” كرة القدم ورابطة الأندية والأندية أظهرت أن لديها قوة مجتمعية، وأن لديها المزيد لتقوله خارج الملعب”.ووصف زايبرت دعم الدوري لنشر التطبيق بأنه أمر :” رائع، وهذه ليست قيما صغيرة”.

يُذْكْر أن الجولة الثالثة والثلاثين والجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الدرجة الأولى في الدوري الألماني والدرجة الثانية، شهدتا وضع شعار التطبيق على أكمام قمصان لاعبي الأندية الألمانية الـ36 بدلا من شعار المنافسة.

وكان كريستيان زايفرت، المتحدث باسم رئاسة رابطة الدوري الألماني، أوضح في بيان: “من واجبنا استغلال نطاق امتداد البوندسليجا ودوري الدرجة الثانية للفت الاهتمام إلى هذا العرض في كل أنحاء ألمانيا”.

وكان التطبيق، الذي تم تطويره بتكليف من الحكومة الاتحادية في برلين، قد دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي، وبوسع التطبيق أن يقيس ما إذا كان مستخدمو الهواتف المحمولة قد اقتربوا من بعضهم البعض لمسافة تقل عن نحو مترين لفترة طويلة.

وإذا جاءت نتيجة اختبار الكشف عن فيروس كورونا إيجابية بالنسبة لأحد المستخدمين، وقام هذا الشخص بمشاركة النتيجة على التطبيق، فإنه سيبلغ بقية المستخدمين بأنهم اقتربوا من شخص مصاب، وهو ما يتيح للشخص الذي لا تظهر عليه الأعراض أن يجري اختبار الكشف عن الفيروس على نفقة التأمين الصحي.ووفقا لتصريحات زايبرت، فإن التطبيق تم تحميله لأكثر من 10.5 مليون مرة حتى الآن.