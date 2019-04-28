اليابان تستثمر 40 مليار دولار في مصانع سيارات أمريكية جديدة

الصباح الجديد ـ وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أبلغه بأن اليابان تعتزم استثمار 40 مليار دولار في مصانع سيارات جديدة في الولايات المتحدة.

أدلى ترامب بهذا التصريح في تجمع لأنصاره في ولاية ويسكونسن شمال وسط البلاد بعد محادثاته مع آبي الذي قام بزيارة إلى الولايات المتحدة استغرقت يومين.

وفي هذا الصدد، أشار السفير الأمريكي لدى طوكيو ويليام هاغرتي في بيان صدر عنه أمس، إلى أن ترامب حث آبي على أن تزيد شركات صناعة السيارات اليابانية حجم إنتاجها داخل الولايات المتحدة.

وأضاف أن الزعيمين بحثا ما صدر عن الشركات اليابانية من تصريحات علنية بهذا الصدد، بما فيها قرار «تويوتا» الاستثمار في المصانع الأمريكية، إضافة إلى إرادة ترامب رؤية «مزيد من التقدم في هذا الاتجاه».

وفي وقت سابق انتقد ترامب بشدة شركة «تويوتا» على الخطط التي كانت تعدها للاستثمارات في المكسيك.