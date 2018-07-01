سولاف فواخرجي: ” خط ساخن” يحوي حالة إنسانية عالية

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت الفنانة سولاف فواخرجي أن مسلسل ” خط الساخن” يعد من نوعية المسلسلات التي يوجد بها حالة إنسانية، ومشاعر عالية جدًا بين الناس، خاصة أنه يناقش العديد من القضايا التي تهم المواطن العربي.

واشارت إلى أنها تريد من خلال العمل إعادة فكرة الأسرة والترابط الأسري من جديد داخل المتجمع العربي.

وأعلنت سولاف في حديث خاص إلى المواقع الإخبارية الفنية، أنها تجسد خلال السياق الدرامي لأحداث المسلسل شخصية” عليا”، وهي شخصية مصرية، إنها تعمل في مركز للوقاية من الانتحار موجودة داخل مصر، وتحاول دائمًا مساعدة الناس الذين تراودهم فكرة الانتحار، وتعطي لهم أملًا من جديد في الحياة.

واكدت أن المسلسل رصين، ويناقش العديد من القضايا والموضوعات المهمة التي سيتم الكشف عنها حين عرض العمل عبر القنوات الفضائية خلال المدة المقبلة.

يشار إلى أن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي بشأن العديد من القضايا المصرية، التي شغلت بال المصريين في الآونة الأخيرة، والعمل يعيد سلاف إلى الدراما المصرية بعد مدة غياب طويلة، اذ كان آخر مسلسل مصري شاركت فيه هو “كليوباترا” الذي عُرض عام 2010.

مسلسل “خط ساخن” بطولة سولاف فواخرجي، وحسين فهمي، وصلاح عبد الله، ونضال الشافعي، وميدو عادل، وسهر الصايغ، ومن تأليف فــوزيــــة حسين، وإنتاج أحمد الجابري، وإخراج حسنى صالح.