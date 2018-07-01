“شير” في الجزء الثاني من “ماما ميا”

الصباح الجديد – وكالات:

ألقى محبو فيلم (ماما ميا) نظرة جديدة على ما ينتظرهم في الجزء الثاني من الفيلم الموسيقي الناجح من خلال لقطات للاحتفاء بالمغنية شير التي تشارك في الفيلم المليء بالغناء والرقص.

وبشعر أبيض مصفف بعناية، وبذلة فاتحة اللون، وعصا في يدها، تظهر شير في الفيلم الذي يحتفي بأغنيات فريق أبا الغنائي، اذ تجسد دور روبي، والدة دونا التي تؤدي شخصيتها النجمة ميريل ستريب.

وفي اللقطات تقول شير (72 عاما) “أصل في طائرة هليكوبتر، ثم أهبط وأسير ممسكة بعصا… أنا مختلفة”، كما تحدث نجوم الفيلم عن العمل مع المغنية المخضرمة التي تصدرت أغنياتها القوائم وفازت بجائزة أوسكار.

واشتهرت شير بأغنيات مثل (دارك ليدي)، و(إيف آي كود تيرن باكتايم)، و(بيليف)، وتغني في الفيلم أغنية أبا الشهيرة (فرناندو). وتظهر شير مرتدية ملابس براقة وترقص مع الممثل آندي غارسيا، وفي لقطات أخرى بجوار ستريب.

وصدر للفيلم الجديد الذي سيكون بعنوان (ماما ميا! هير وي غو أغين) عدد من اللقطات الترويجية قبل طرحه في دور السينما في تموز/ يوليو المقبل.

وتبدأ أحداث الفيلم من حيث انتهى الجزء الأول الذي تدور أحداثه في جزيرة يونانية، وقامت ببطولته ستريب، مع أماندا سيفرايد التي تجسد دور ابنتها صوفي، إلى جانب بوريس بروسنان، وكولن فيرث، وستيلان سكارسغارد.

ويعود الجزء الثاني الذي يشارك فيه الكثير من الوجوه الجديدة بالزمن إلى الوراء، حيث تعرّف صوفي التي تنتظر مولودها المزيد عن ماضي والدتها دونا.