آخر إبداعات “كورونا”.. رسمة داخل حمام منزل

الصباح الجديد-وكالات:

التزم رسام الشارع البريطاني، بانكسي، بالتوجيهات العامة في البقاء داخل المنزل وقدم عملا فنيا جديدا داخل حمام منزله يصور فئرانه الشهيرة وهي تعبث داخل المكان.

ونشر الرسام صورا لعمله على موقع إنستغرام، مصحوبة بعبارة “زوجتي تكره ذلك عندما أعمل من المنزل”.

ويستعمل بانكسي، الذي ما تزال هويته الحقيقية مجهولة، موقع إنستغرام لإثبات ملكيته للرسومات التي يزين بها جدران بعض الاماكن العامة، وكان آخرها في مدينتي بريستول وبرمنجهام الإنجليزيتين.

ويصور العمل الفني الجديد فئرانا ثائرة وهي تضغط على أنبوب لمعجون الأسنان وتتدلى على مفتاح الإنارة وورق الحائط.

وارتفعت قيمة أعمال بانكسي بدرجة كبيرة، حيث بيع رسم له لمجموعة من القرود تجلس بالبرلمان البريطاني بأكثر من 12 مليون جنيه استرليني في أكتوبر تشرين الاول الماضي، وهو رقم قياسي في مزاد على أعماله.