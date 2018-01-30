الصباح الجديد – وكالات: أعلنت الولايات المتحدة الأميركية رفع الحظر عن دخول اللاجئين من 11 دولة إلى أراضيها، في حين لفتت منظمات تعنى بشؤون اللاجئين الى أن الأمر يتعلق بـ11 دولة معظمها مسلمة بينهما العراق. وأوضحت الولايات المتحدة أن من يريدون دخول أراضيها سيخضعون لإجراءات أمنية أكثر صرامة من الماضي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء ...
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  • الأربعاء , 31 يناير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • واشنطن ترفع الحظر عن دخول اللاجئين من 11 دولة بينها العراق

واشنطن ترفع الحظر عن دخول اللاجئين من 11 دولة بينها العراق

شؤون عراقية
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الصباح الجديد – وكالات:
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية رفع الحظر عن دخول اللاجئين من 11 دولة إلى أراضيها، في حين لفتت منظمات تعنى بشؤون اللاجئين الى أن الأمر يتعلق بـ11 دولة معظمها مسلمة بينهما العراق.
وأوضحت الولايات المتحدة أن من يريدون دخول أراضيها سيخضعون لإجراءات أمنية أكثر صرامة من الماضي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.
ولم يكشف المسؤولون لائحة هذه الدول، لكن بحسب منظمات تعنى بشؤون اللاجئين، فإن الأمر يتعلق بـ11 دولة معظمها مسلمة، وهي مصر وإيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان ومالي والصومال وجنوب السودان وكوريا الشمالية.
وكانت وزارة الأمن الداخلي أكدت أنها ستعلن، عن إدخال تعديلات متعلقة بالأمن في برنامج استقبال اللاجئين.
وأوضحت وزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن، أثناء فعالية نظمت في واشنطن، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى منع “الإرهابيين والمجرمين والمحتالين” من دخول الأراضي الأميركية وتقضي باتخاذ إجراءات أمنية إضافية بحق اللاجئين الوافدين من “الدول ذات الخطورة العالية”، من دون شرح تفاصيل إضافية.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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