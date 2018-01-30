“التخطيط” تدعو مصر الى الاستثمار في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعا وزير التخطيط، سلمان الجميلي، الشركات ورجال الاعمال المصريين الى الاستثمار في العراق، مؤكدا ضرورة فتح افاق اقتصادية وتجارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال بيان للوزارة تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “الجميلي دعا الشركات ورجال الاعمال المصريين الى الاستثمار في العراق والمشاركة الفاعلة في مؤتمر دعم العراق في الكويت الذي سيعقد في ١٢ شباط المقبل”، جاء ذلك خلال اللقاء الموسع المشترك مع الوفد المصري برئاسة مساعد رئيس الجمهورية ابراهيم محلب الذي زار العراق امس الاول.

واضاف الجميلي بحسب البيان، ان “هناك فرصا استثمارية هائلة في العراق “، مشددا على “ضرورة تطوير التعاون بين رجال الاعمال في البلدين بما يعزز العلاقات الثنائية بين العراق ومصر”.

وبين ان “القطاع الخاص العراقي في اطار خطة التنمية الخمسية المقبلة سيحظى بمساحة جيدة مما يعني حصوله على فرص كبيرة في عملية قيادة التنمية وستقوم الحكومة بتوفير البيئة القانونية المناسبة لعمل القطاع الخاص العراقي”،

وطالب بـ”ترجمة نتائج هذه اللقاءات المثمرة الى مذكرات تفاهم بين البلدين سيما في المجالات التي يحتاجها العراق في المرحلة المقبلة”، مشيرا الى ان “تأهيل الطريق البري بين العراق والاردن سينعكس ايجابا على زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق ومصر”.

من جانبه اكد مساعد الرئيس السسي ابراهيم محلب، “حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع العراق في جميع المجالات وهناك فرص كثيرة يمكن استثمارها لتقوية العلاقات بين البلدين”، مضيفا ان “مصر تقف بصدق الى جانب العراق وهي مستعدة للمساهمة في عمليات الاعمار ووضع الخبرة المصرية تحت تصرف الحكومة العراقية وتعزيز الشراكات في مختلف المجالات”.

وجرى خلال اللقاء المشترك “التباحث في مختلف المجالات المهمة وخصوصا التعاون الصناعي والتجاري وطرح الكثير من الرؤى والافكار التي يمكن ان تتحول الى مشاريع ومذكرات تفاهم مشتركة”.

واكد رجال الاعمال العراقيون، “استعدادهم للتعاون مع نظرائهم المصريين مبدين رغبتهم في تشييد مدينة صناعية اقتصادية مشتركة بين البلدين لتكون بداية لمرحلة جديدة من العلاقات بين العراق ومصر”.

واضاف البيان، “تمت مناقشة امكانية تبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، وفتح خطوط انتاجية للصناعات المصرية في العراق”.

وابدى رجال الاعمال المصريون “رغبتهم واستعدادهم للعمل مع رجال الاعمال العراقيين بما يؤدي الى خلق بيئة اعمال وفرص استثمارية جيدة”.