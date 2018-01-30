تفعيل اتفاقية 2008 الستراتيجية يدعم الاقتصاد العراقي ويمتّن أمنه

وفد أميركي برئاسة سوليفان قدم من أجلها..

بغداد – أسامة نجاح:

أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أن زيارة الوفد الأميركي برئاسة نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان الى العراق جاءت لتفعيل بنود اتفاقية الإطار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن وتمتين أواصر العلاقات الاقتصادية والأمنية من خلال دعم المخرجات للجنة التنسيق المشكلة من الجانبين.

وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن” رئيس الوزراء حيدر العبادي عقد اجتماعاً مع نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان بعد وصوله إلى بغداد لاستكمال تفعيل اتفاقية الإطار والعمل الاستراتيجي بين البلدين التي لم تفعل بنحو صحيح منذ سنة 2008 إلى يومنا هذا”

وأشار لى إن” اللجنة التنسيقية المشكلة من الجانبين العراقي والاميركي أطلعت العبادي على نتائج العمل المشترك بين البلدين وأيضا الخطوات المستقبلية التي تم الاتفاق على المضي في استكمالها في جميع النواحي الاقتصادية والثقافية والأمنية .

وأضاف ” من ضمن الأمور التي تم التأكيد عليها بين الجانبين هو الدور الفاعل الذي ستقوم به الشركات الأميركية من ناحية دخول سوق الاستثمار العراقي ودعم العراق في جميع الجهود التي يبذلها في شتى المجالات وخاصة خلال مؤتمر دعم العراق والذي سيعقد في الكويت الشهر المقبل من خلال الضغط على أغلب الدول للمساهمة في دعم العراق في احياء وتطوير البنى التحتية للمدن العراقية المحررة .

وأوضح الحديثي أن” الولايات المتحدة ماضية في دعم الحكومة العراقية فيما تعلق بجهودها الأمنية من خلال مساعدتها في رفع مخلفات داعش بالمناطق المحررة، لافتا إلى ، التنسيق على فتح أفق التعاون بما يخص القضايا القنصلية بين البلدين ودخول المواطنين وتأشيرات الدخول” .

وبين إن” اتفاقية الإطار الاستراتيجي تم توقيعها عام 2008 وتمت المصادقة عليها في البرلمان العراقي في الدورة الاولى وأصبحت نافذة وسارية المفعول وأخذت صيغة تشريعية ولا يمكن تغييرها إلا بعد العودة إلى البرلمان العراقي والكونجرس الأميركي لإعادة صياغتها وهذا الخيار غير متاح حاليا ، منوها إلى إن” الطرفين يعملان على تفعيل هذه الاتفاقية واستكمال العمل في بعض البنود التي ما زال العمل فيها لم يصل إلى المستوى الذي يطمح اليه العراق.

يذكر ان نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان وصل، في وقت سابق إلى العراق على رأس وفد مشترك لتفعيل اتفاقية الإطار والعمل الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية .