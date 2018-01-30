تسريع إجراءات رفع الحظر عن تعليق عضوية العراق في مبادرة الشفافية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكدت مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في وزارة النفط، امس الثلاثاء، انها عازمة على ايجاد حلول الناجعة لإلغاء قرار التعليق المؤقت لعضوية العراق في المبادرة الدولية للشفافية، وتفعيل العمل بمقرحات لجنة “خارطة الطريق”.

وذكر اعلام المبادرة، في بيان تلقته “الصباح الجديد””، ان لجنة المبادرة وخلال عقدها اجتماعها الـ”51″، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحضور اعضاء مجلس الأمناء للمبادرة، اتفقت على “تفعيل العمل بمقترحات وتوصيات فريق عمل (خارطة الطريق) الذي تم تشكيله بهدف إيجاد الحلول الناجعة لإلغاء قرار التعليق المؤقت لعضوية العراق في المبادرة الدولية للشفافية”.

واضاف البيان ان الاجتماع، خلص الى “الاتفاق على آليات عمل جديدة لتسريع اجراءات رفع قرار التعليق، فضلا عن إلزام جميع الدوائر والمؤسسات المعنية بالتعدين الالتزام بضوابط ومعايير الشفافية”.

يذكر ان مبادرة الشفافية الدولية أصدرت في وقت سابق قرارا مؤقتا يقضي بتعليق عضوية العراق بسبب عدم كشف حجم الإنتاج والصادرات من اقليم كردستان، فضلا عن اعتماد القائمين على كتابة التقرير على مصادر معلومات غير رسمية.