ربط العراق بالسعودية عبر الكابل الضوئي لتحسين جودة الإنترنت

بغداد ـ الصباح الجديد:

تمكنت الفرق الهندسية والفنية في مديرية اتصالات الأنبار من ربط العراق مع الجانب السعودي عبر الكابل الضوئي لتحسين جودة الإنترنت.

وذكر بيان لإعلام مكتب وزير الاتصالات تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ” تنفيذا للتوجيهات الصادرة من الشركة العامة للاتصالات تمكنت الفرق الهندسية والفنية في مديرية اتصالات الأنبار من استكمال عملية ربط الكابل الضوئي عبر محطة تراسل عرعر في المنفذ الحدودي مع الجانب السعودي”.

واضاف ” وبعد انتهاء الأعمال الفنية تم إجراء الفحص من قبل الجانبين حيث وصلت إشارة الليزر من السعودية بشكل جيد “.

واشار البيان الى أن ” هذا الإنجاز جاء لتعويض نقص سعات الإنترنت لحين إصلاح القطع المفاجئ للكابل البحري GBA بالخليج الذي حدث بين قطر والبحرين وأدى انقطاعه لضعف خدمة الأنترنت في العراق”.

ولفت الى ان ” وزارة الاتصالات مستمرة بمتابعة قضية إصلاح الكابل مع الجهات المختصة و كذلك عملت على توفير البدائل بهدف تقديم أفضل واجود خدمات الأنترنت للمواطن العراقي”.