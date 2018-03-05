بغداد ـ الصباح الجديد: أفاد مصدر في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، امس الإثنين، بتلقي المفوضية العديد من الشكاوى والبلاغات، من قبل عائلات من محافظة كركوك، تطالب بمعرفة مصير إبنائها المفقودين منذ فترات متباينة. وقال المصدر في تصريح صحفي، إن “المكتب الوطني للمفوضية تلقى العشرات من البلاغات التي تطالب بمعرفة مصير الأبناء والآباء والأزواج المفقودين والملقى ...
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  • الإثنين , 5 مارس 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • أهالي كركوك يشتكون البيشمركة والأسايش ويطالبونهما بمصائر أبنائهم

أهالي كركوك يشتكون البيشمركة والأسايش ويطالبونهما بمصائر أبنائهم

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مصدر في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، امس الإثنين، بتلقي المفوضية العديد من الشكاوى والبلاغات، من قبل عائلات من محافظة كركوك، تطالب بمعرفة مصير إبنائها المفقودين منذ فترات متباينة.
وقال المصدر في تصريح صحفي، إن “المكتب الوطني للمفوضية تلقى العشرات من البلاغات التي تطالب بمعرفة مصير الأبناء والآباء والأزواج المفقودين والملقى القبض عليهم من قبل قوات البيشمركة والأسايش في محافظة كركوك”.
وأضاف، أن “العائلات تقدمت بطلباتها إلى مكاتب المفوضية في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، وجاءت الشكوى ضد قوات الأسايش والبيشمركة في محافظة كركوك، لاعتقالها واختطافها الأبناء والأزواج والآباء، في فترات تراوحت بين سنة ٢٠٠٨ حتى سنة ٢٠١٧، ولأسباب مجهولة ومن دون صدور أوامر قبض رسمية”.
وأشار إلى أن “المفوضية دونت إفادات المشتكين، وأحالتها إلى ممثلية إقليم كردستان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس القضاء الأعلى، ومكاتب وزراء الداخلية والدفاع والعدل، إضافة إلى مكتب محافظ كركوك”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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