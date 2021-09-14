دليل النحت العراقي موسوعة تضاهي رسالة دكتوراه

تعتزم وزارة الثقافة إصداره لمناسبة تأسيس الدولة العراقية

بغداد – وداد ابراهيم:

قد لا يكون دليل النحت العراقي الذي تستعد لاصداره وزارة الثقافة والسياحة والاثار هو الدليل الاول عن النحت، فهناك موسوعات وادلة عن فنانين عراقيين تصدر في المعارض السنوية او من خلال بعض النقاد والمهتمين بالتشكيل العراقي ،لكن ما سيقدمه هذا الدليل له خصوصية في انه يقدم سيرة و صور واعمال لا كثر من 145 نحات عراقي ويبدأ مع اول نحات منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1920 وحتى 2021 لذا يعد موسوعة فنية فريدة وجديدة في المعلومات، وتوثيق لفترة ازدهار وتراجع حركة النحت في العراق، وسيكون مرجعا للمهتمين ولطلبة اقسام النحت في كلية ومعهد الفنون الجميلة، وهو اول دليل تصدره وزارة الثقافة والسياحة والاثار عن النحت منذ احداث عام 2003

مدير المتحف الوطني للفن الحديث في دائرة الفنون العامة د. حسنين صادق احد القائمين على تأليف هذا الدليل.

قال: لمناسبة مئوية تأسيس الدولة العراقية قامت وزارة الثقافة والسياحة والاثار بتكليف فنانين لإصدار كتب تهتم بالفن العراقي فقررت ان اقدم كتاب (دليل النحاتين العراقيين) بالتعاون مع الفنان د. جعفر صادق مدير معهد الحرف والفنون الشعبية، وهو كتاب يقدم سيرة وصور وتاريخ عن النحاتين في البلاد بما فيهم فناني المحافظات واقليم كردستان، ويبدأ مع اول نحات عراقي من عام 1920 الفنان (فتحي صفوت بيرقدار) وهو استاذ الفنان الكبير(جواد سليم)، ولدينا عمل واحد له والمعلومات عنه قليلة الا انها مهمة، وبعده يأتي النحات (منعم فرات تولد 1900) وهو فنان فطري لذا اتصلنا بأحفاده وحصلنا على صور من اعماله علما انه كان يبيع اعماله للسياح الاجانب، وهكذا حتى اخر نحات عراقي وهو الفنان (حيدر جاسم كاطع تولد 1994).

موافقة الفنانين لإدراجهم في الدليل

وتابع: وتم تقسيمه الى مراحل فنية وكل عشرة سنوات تعد مرحلة فنية توضح حركة النحت ان كانت مزدهرة او متوقفة علما ان الدليل بكل ما فيه من معلومات فنية وتاريخية وقع على عاتق دائرة الفنون العامة في البحث عن النحاتين والاتصال بهم او الاتصال بعائلاتهم وما تمتلك الدائرة من معلومات عن النحاتين من خلال اعمالهم في المتحف الوطني للفن الحديث التابع للدائرة وفي قسم التوثيق، وتم ادراج الفنانين بموافقتهم او موافقة عوائلهم لان فيه حقوق ملكية، ويعد اول واكبر دليل وموسوعة عن النحت العراقي.، اذ وصل عدد النحاتين المدرجين فيه الى 145 نحاتا وهناك عدد من النحاتين تأخروا في تزويدنا بالمعلومات عن سيرتهم وصورهم علما ان دائرة الفنون العامة كانت قد اعلنت على موقعها على شبكة التواصل الاجتماعي عن اصدارها لدليل عن النحت العراقي في وقت سابق وطالبت الفنانين بتزويدها بالمعلومات لذا قد يصل العدد الى 150 فنانا او يصدر ملحق بالأسماء التي تأخر وصولها..

مرحلة ازدهار النحت العراقي

واكمل: يوضح الدليل ان هناك فترة مهمة تعد مرحلة ازدهار النحت العراقي وهي مرحلة السبعينات حيث ازدياد عدد النحاتين وحركة المعارض الفنية والمشاركات في المعارض العالمية بالإضافة الى ان هناك فنانين هاجروا الى دول اخرى واصبحوا من كبار الفنانين العالمين ولهم اعمال كبيرة ومهمة في اهم الساحات في العالم مثل الفنان (سهيل الهنداوي واياد القرغولي)، وغيرهما علما ان الدليل سيترجم الى اكثر من لغة من قبل مترجمي وزارة الثقافة والسياحة والاثار وسيطبع في دار الشؤون الثقافية العامة، وسيكون هناك مهرجان كبير يقام لمناسبة مئوية الدولة العراقية خلال شهر تشرين اول المقبل اذ سيقام معرض للأعمال الفنية وعلى هامش المعرض سيتم توقيعه ضمن 100 كتاب سيتم الاعلان عنها في المهرجان، واجد ان هذا الدليل يضاهي رسالة دكتوراه عن النحت العراقي وقد يدرّس في كلية الفنون الجميلة كونه يعد دراسة متكاملة عن النحت العراقي.

معلومات عن الفنان

اما عن الجهات التي أسهمت في انجازه فقال : لم تشارك في انجازه اي منظمة او جمعية فنية واعتمدت على المعلومات من الفنان نفسه وصوره وصور اعماله ولم نعتمد على معلومات من جهات اخرى توخيا لعدم الوقوع في الخطأ مثلا الفنان بدري فاضل السامرائي صاحب نصب عباس ابن فرناس اعماله من الصعوبة العثور عليها ونعرف ان لديه بعض الاعمال الخشبية حاولنا ان نجمع له عدد من الصور بصعوبة جدا واتصلنا بفنانين من اقليم كردستان لا يجيدون اللغة العربية وبمساعدة مترجم تم ادراجهم في الدليل، لذا تعد المعلومات في الدليل غاية في الدقة والاهمية.