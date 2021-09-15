انجازات علمية كبيرة لطلبة المدرسة وحصولهم على شهادات من مختلف الجامعات العالمية

زيارة الى مدرسة الموهوبين في البصرة

البصرة ـ سعدي السند:

تُعرِّف الجمعية الوطنية للموهوبين والمتفوقين (أوروبا) الموهبة على أنها (الأطفال والشباب حملة المواهب المتميزة الذين يؤدون أو يظهرون القدرة على الأداء بمستويات عالية بشكل ملحوظ من الإنجاز عند مقارنتهم بالآخرين في سنهم أو خبرتهم أو بيئتهم.

وقد تُعرف بعض المنظمات أو وزارات التربية في بعض الدول الموهبة بطرق مختلفة قليلاً ، ولكن بشكل عام ، الطفل الموهوب هو الشخص الذي تقدم بشكل كبير في مجال واحد على الأقل أكاديميًا ويظهر نضجًا عقليا وشخصيا في مستويات معينة مُتقدمة على أعمارهم.

بشكل عام ، هم الأطفال الأذكياء حقًا في مجال واحد أو في مجالات متعددة. ومع ذلك ، قد لا يتقدمون في جميع المجالات ، مثل عواطفهم أو قدراتهم على التنظيم الذاتي. لذلك في بعض الأحيان يعاني الموهوب من فرط حسي , او عدم فهم للتعابير الحسية لمن حوله. وأيضا لديه تعريفه الخاص للحزن والفرح المختلف كلياً عن المتعارف عليه. يستطيع عقله على تقسيم العمليات الذهنية الانية الى عدة مستويات حسب الحواس المستخدمة. فهو يستطيع حل لغز بصري وبنفس الوقت يحل لغزا سمعيا اخر وبنفس الوقت يحل مكعب الروبيك في يديه.

هذا هو الموهوب

من هذه التعريفات عن الشخص الموهوب زرنا مدرسة الموهوبين في البصرة والتقينا مديرها الاستاذ صفاء جاسم الربيعي للتعرف على أحدث الأنشطة والفعاليات للمدرسة فقال :

في البدء لابد من القول : يتفق معظم العلماء المعاصرين في الوقت الحاضر على أن الموهبة تأتي من كلا الأمرين: الجينات والتنشئة ، والبعض يفكرون أيضًا في التأثير اللاجيني وتم إجراء بعض الأبحاث المثيرة للاهتمام حول التوائم أحادية الزيجوت لمعرفة المزيد عن دور الجينات في الموهبة.الخصائص المحددة للدماغ وراثية أيضًا ، والتي ستؤدي أيضًا إلى أجيال من العلماء نماذج مختلفة تصف العوامل المساهمة في أن تكون موهوبًا (نموذج ميونيخ ، جاني ، ستيرنبرغ ، رينزولي وآخرون). كل الناس لديهم نقاط قوتهم ولكن ليس كلهم /موهوبين/ بالمعنى التربوي للكلمة يحتاج بعض الطلاب إلى التسريع في المدرسة أو ادخالهم الى مدارس خاصة تناسب مستوى العمليات العصبية لأدمغتهم وإلا سيصابون بالإحباط والملل. وذلك عن طريق أثرائهم بمواد علمية كثيفة تشبع رغبتهم في تلقي معلومات أكثر وأكبر.

وهناك خلط دائم بين الطالب الشاطر والموهوب، الطالب الشاطر لديه استعداد ونشاط لتلقي معلومات تناسب عمره ، ولكن ما أن تزداد كثافة المادة ، فأنه يصاب بالتعب والأعياء ، أما الطالب الموهوب ، فأنه يرى بأن تلقي معلومات مكثفة وكثيرة مصدر لمتعته العقلية ، وهو ايضا نوع كبير من انواع التحدي يساعده على قضاء وقته بدون ملل

وقال : شاركت مدرسة الموهوبين طلبة وإدارة وكادرا تدرسيا قبل ايام في الجلسة الحوارية التي نظمتها كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة العراقية والبنك المركزي العراقي وبرعاية وحضور رئيس الجامعة الدكتور سعد شاهين حول برنامج (تأهيل قادة التحول الرقمي في العراق).

وقد كرم وأشاد رئيس جامعة البصرة بطلبة مدرسة الموهوبين العلمية العالية والتي من خلالها اكمل طلبتنا العديد من الدورات التدريبية باللغة الانكليزية على منصة كورسيرا وحصلوا على شهادات من مختلف الجامعات العالمية

أنجاز كبير في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير التربية علي حميد ، قد كرما الطالب خلال العام الحالي الموهوب أسد الله علي احد طلبة مدرستنا وزميله التلميذ يحيى محمد خزعل من محافظة نينوى، لما حققاه من أنجاز في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث حصل الطالب أسد الله على لقب سفير العراق للبرمجة والذكاء الاصطناعي من بين الآلاف من المتسابقين.

وعبّر رئيس الوزراء خلال استقباله للطفلين الموهوبين عن بالغ تقديره لما تحقق من فوز على يد الطفلين الموهوبين، قائلاً : إن العراق يطمئن الى المستقبل بوجود مثل هذه النماذج الوضّاءة، وإن الحكومة ساعية الى دعم مثل هذه المواهب، والى تطوير المسيرة التربوية بواسطتها، بإعتبارها ركنًا أساسيا للسير ببلدنا نحو غد أفضل. وتابع بأن الكاظمي اعتبر إن المنجزين اللذين حققهما الطفلان الموهوبان (أسد الله) و(يحيى)، يشكلان علامة مشرقة لمدينتيهما، البصرة والموصل، مثلما هو مصدر فخر لكل الطاقات الموهوبة في عموم محافظات العراق.

ويُذكر أن الطالب الموهوب أسد الله علي قد أصبح ترند مواقع التواصل الإجتماعي لمدة أسبوع كامل ، وحصد أكثر من ٣ ملايين أعجاب ومشاركة وأعادة تغريدة لخبر فوزه في المسابقة. ويُعد الطالب ظاهرة إستثنائية لم تحدث لطالب من قبل.