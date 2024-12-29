وزير التجارة: لدينا خزين استراتيجي من الحنطة يكفي لأكثر من عام

بغداد – الصباح الجديد

أكد وزير التجارة أثير الغريري أن لدى الوزارة خزينا استراتيجيا من الحنطة يكفي لأكثر من عام، ومواد غذائية تكفي لأكثر من 8 أشهر.

وذكر بيان لوزارة التجارة أن “وزير التجارة أثير الغريري عقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع محافظ كركوك ريبوار طه خلال زيارته المحافظة”، وأكد، أن “لدى الوزارة خزينا استراتيجيا من الحنطة يكفي لأكثر من عام”، مؤكدا في الوقت نفسه، أن “المواد الغذائية الأساسية تكفي لأكثر من 8 أشهر”.

وأشار الغريري إلى، “الاستعدادات للموسم التسويقي المقبل”، معلنا عن، “خطة لإنشاء سايلوات جديدة وحديثة”.

وأضاف الغريري، أن “الوزارة تعمل بشكل متواصل على تلبية احتياجات جميع المحافظات، بما فيها محافظة كركوك”، معلنا عن، “التنسيق لوضع حجر الأساس لمشاريع تسويقية جديدة، تشمل مراكز حديثة (هايبر ماركت)؛ لتلبية احتياجات المواطنين في كل المحافظات”.