الإتصالات…افتتاح مكتب بريد الجامعة بحلته الجديدة

اعلام البريد والتوفير

تنفيذا لتوجيهات وزيرة الإتصالات الدكتورة هيام الياسري في إعادة تأهيل وصيانة المكاتب البريدية المنتشرة في بغداد لتتناسب وحجم العمل والخدمات التي تقدمها للمواطنين ومؤسسات الدولة.

افتتحت المهندسة زينب عبدالصاحب البناء المدير العام للشركة العامة للبريد والتوفير مكتب بريد الجامعة التابع لقسم بريد وتوفير بغداد بعد أعمال التأهيل والصيانة لكافة مرافقه بالتعاون مع شركة أطلس لتقنية المعلومات والأنظمة الأمنية والحلول.

وستقدم قريبا” خدمة “تسهيل” لتوصيل الوثائق الحكومية،الذي يعتبر احد المشاريع التي تسهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات الحكومية وتسهيلها أمام المواطنين.

ووجهت البناء العاملين في المكتب ببذل المزيد من الجهد وتعريف المواطن بالخدمة البريدية وكيفية الحصول عليها، خصوصا بعد التحول نحو الاتمتة والخدمات الالكترونية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لأعمال التأهيل التي شرع بها البريد العراقي،حيث كانت البداية في افتتاح مكتب بريد الدورة في الأيام الماضية،وسيتبعه تأهيل وصيانة المكاتب البريدية الأخرى المنتشرة في بغداد والمحافظات سعيا” لتقديم ألافضل وبما يليق بالمواطن العراقي خصوصا بعد اطلاق البريد لمجموعة من الخدمات البريدية الإلكترونية المتميزة.