صحة بغداد الكرخ تشارك في الاحتفالية المركزية بمناسبة اليوم الوطني لتعزيز الصحة

احمد عبد الصاحب كريم

شاركت دائرة صحة بغداد الكرخ في الاحتفالية المركزية بمناسبة اليوم الوطني لتعزيز الصحة التي نظمتها وزارة الصحة على حدائق متنزه الزوراء تحت شعار (شارك معنا .. لتعزيز صحتك) برعاية وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي واشراف مدير عام دائرة الصحة العامة الدكتور رياض عبد الامير الحلفي بحضور مدير قسم الصحة العامة الدكتور رائد خليل محمد ومديرة شعبة تعزيز الصحة الدكتورة اسيل سالم مطر ووحدات تعزيز الصحة في قطاعات الرعاية الصحية الأولية والشرطة المجتمعية

وتخللت الاحتفالية عزف النشيد الوطني العراقي وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق والجيش الابيض واستعراض اهم اعمال وحدة تعزيز الصحة لهذه السنة عن طريق ابراز دور تعزيز الصحة في النصح والإرشاد والتوعية والتثقيف بخصوص كل ما يتعلق بصحة الانسان من خلال اتباع الوسائل والطرق الوقائية الصحيحة التي تصل للمواطن عن طريق اللقاءات الفردية والندوات والمحاضرات والرسائل الصحية وكذالك البوسترات والأعمال المجسمة التي تقوم بها ملاكات تعزيز الصحة ، بالاضافة الى قيام طلبة مدارس (عشتار الابتدائية الاهلية ، وتغريد الابتدائية) بتنظيم فعالية تهدف لنشر التوعية الصحية باهمية اللقاحات للاطفال و طرق الوقاية وغسل اليدين والطعام الصحي ونظافة الأسنان والنشاط البدني لتلاميذ المدرسة

وفي ختام الاحتفالية تم توزيع الشهادات التقديرية للمتميزين وادارات المدارس .