تأجيل إقامة مهرجان موسكو السينمائي الدولي

الصباح الجديد-وكالات:

اعلن المكتب الصحفي لمهرجان موسكو السينمائي تأجيل موعد إقامة المهرجان الدولي الـ42 إلى مطلع أكتوبر تشرين الاول المقبل بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا في روسيا والعالم.

وكان يخطط سابقا لإقامة المهرجان في الفترة ما بين 22 و29 أبريل الجاري. أعلن المكتب الصحفي أن المهرجان سيقام في الاول من أكتوبر الى الثامن من الشهر نفسه، حسبما أقره الاتحاد الدولي لمنتجي السينما الذي تولى تسيير الأمور الخاصة بالدعاية والاعتماد في مهرجان موسكو السينمائي الدولي.

جدير بالذكر أن مهرجان موسكو السينمائي يعد من أهم المهرجانات السينمائية العالمية. ويعود تاريخه إلى عام 1935 حين أقيم المهرجان السينمائي الأول، ثم استأنف أعماله عام 1959 وبدأ يقام مرة كل عامين. واتخذ عام 2000 قرار بإقامة مهرجان موسكو السينمائي كل عام.

يذكر أن منظمي مهرجان “كان” السينمائي ايضا أعلنوا مؤخرا عن إلغاء فعالياته التي كان يفترض إقامتها في يونيو المقبل.